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В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

12.04.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

Накануне здесь был задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. А 12 апреля стало известно, что в Эквадоре арестовали и его ближайшего соратника. Задержанный является разработчиком программного обеспечения WikiLeaks.

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

Арест Джулиана Ассанжа вызвал волну протестов в разных странах. Сторонники журналиста требуют его освободить. Так, петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции Ассанжа в США уже набрала свыше 40 тысяч подписей.
 
 
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Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь был...
 
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