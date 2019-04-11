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В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа
Источник материала: СТВ
Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне здесь был
Арест Джулиана Ассанжа вызвал волну протестов в разных странах. Сторонники журналиста требуют его освободить. Так, петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции Ассанжа в США уже набрала свыше 40 тысяч подписей.
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Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь был...
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