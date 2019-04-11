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Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Tut.by
Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в двоеборье. Турнир проходит в Батуми.
По сумме двух упражнений Евгений Тихонцов показал результат 400 кг (178 в рывке + 222 в толчке).
Будет дополнено.
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Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в двоеборье. Турнир проходит в Батуми.
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