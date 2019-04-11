Источник материала: Интерфакс

Резервный фонд президента Беларуси выделит средства на отдых и оздоровление 415 детей из Сирии в мае-июне 2019 года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 12 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Программа пребывания предусматривает оказание детям санаторно-оздоровительных услуг на базе лагеря, проведение экскурсионно-культурных и спортивно-массовых мероприятий в Минске и регионах страны.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента Беларуси на организацию для 43 детей-спортсменов из Сирии совместных учебно-тренировочных сборов на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва в апреле 2019 года. Программа их пребывания в том числе предусматривает проведение спортивно-оздоровительных и экскурсионно-культурных мероприятий в городах Беларуси.

"Приглашение детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарной сфере, а также укрепление позитивного имиджа Беларуси в мире", - отметили в пресс-службе.