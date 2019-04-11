ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусском "Зубренке" за счет резервного фонда Лукашенко оздоровятся 415 детей из Сирии

12.04.2019 20:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Резервный фонд президента Беларуси выделит средства на отдых и оздоровление 415 детей из Сирии в мае-июне 2019 года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 12 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Программа пребывания предусматривает оказание детям санаторно-оздоровительных услуг на базе лагеря, проведение экскурсионно-культурных и спортивно-массовых мероприятий в Минске и регионах страны.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента Беларуси на организацию для 43 детей-спортсменов из Сирии совместных учебно-тренировочных сборов на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва в апреле 2019 года. Программа их пребывания в том числе предусматривает проведение спортивно-оздоровительных и экскурсионно-культурных мероприятий в городах Беларуси.

"Приглашение детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарной сфере, а также укрепление позитивного имиджа Беларуси в мире", - отметили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резервный фонд президента Беларуси выделит средства на отдых и оздоровление 415 детей из Сирии в мае-июне 2019 года в Национальном детском...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика