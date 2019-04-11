Национальный детский технопарк появится в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал Указ № 145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны", - говорится в сообщении.

Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций.



В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета.

"Создание Национального детского технопарка - это реальная государственная поддержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий.