Правозащитник Павел Левинов лишил премии витебского судью?









Павел Левинов сообщил в Верховный суд, что судья Илья Белоус в постановлении от 14 марта 2019 года исказил фамилии пострадавших ( «Кругликов» вместо «Круглик» и т.д.), а одной из них даже «изменил» пол. Правозащитник просил рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности судьи Октябрьского суда Витебска Ильи Белоуса.





На обращение в Верховный суд ответили из Витебского областного суда. Первый заместитель председателя облсуда Анатолий Фоменко признал, что «при изготовлении постановления судьей Белоусом И.В. были сделаны технические описки в фамилиях потерпевшей и свидетелей».





«Нарушение, сделанное судьей Белоусом И.В., будет учтено при его ежемесячном премировании», - говорится в ответе из областного суда.









Описки и ошибки в постановлении обещают исправить.





Напомним, судья Илья Белоус 11 апреля оштрафовал витеблянина Владимира Кийко за фото с бело-красно-белым флагом. В феврале 2018 года именно этот судья рассматривал дело, возбужденное в отношении витебских журналистов Виталия Скрыля и Владимира Лунева. Белоус оштрафовал их в общей сложности на 1200 рублей - за якобы незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. На взгляд правозащитников, эти дела имели политический характер.