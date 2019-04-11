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Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла в Светлогорске.
Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели местного жителя, проинформировали ресурс
Несчастный случай произошел поздно вечером в четверг, 11 апреля. Ночью около 23.30 часов 35-летний местный житель шел через железнодорожные пути, при этом он разговаривал по сотовому телефону со своей женой. В тот же момент по путям проходил грузовой состав. По какой-то причине горожанин не заметил приближающийся товарняк и не успел отойти в сторону. Поезд сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался прямо на месте.
Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск на Березине».
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Трагедия произошла в Светлогорске.
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