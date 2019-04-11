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Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону

12.04.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия произошла в Светлогорске.

Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели местного жителя, проинформировали ресурс ranak.me в пресс-службе правоохранительных органов.


Несчастный случай произошел поздно вечером в четверг, 11 апреля. Ночью около 23.30 часов 35-летний местный житель шел через железнодорожные пути, при этом он разговаривал по сотовому телефону со своей женой. В тот же момент по путям проходил грузовой состав. По какой-то причине горожанин не заметил приближающийся товарняк и не успел отойти в сторону. Поезд сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался прямо на месте.

Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск на Березине».



 
 
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