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Почему в магазинах мало белорусских яблок и они вдвое дороже польских?

12.04.2019 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Продуктовые войны» России и Беларуси идут не первый год. Дело уже касается не только мяса и молочной продукции, но и овощей-фруктов. Так, с 22 марта Россельхознадзор запретил ввозить через Беларусь турецкие яблоки, подозревая, что под их видом поступают санкционные, то есть из стран ЕС, в отношении которых введены продовольственные санкции.



Нарекания были насчет недостоверных сведений о стране происхождения яблок и фальсифицированных документов, пишет kp.by.

С 12 апреля Россия запретила ввоз и белорусских яблок и груш. Более того, запреты в дальнейшем могут коснуться и шампиньонов, пекинской капусты, клубники. Причина та же: под видом белорусских продуктов в Россию могут попасть санкционные.

— За первую неделю апреля 2019 года на российско-белорусской границе было задержано 39 автотранспортных средств с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 с яблоками и грушами, — говорится в сообщении Россельхознадзора. — Из Беларуси продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами.

«Хватит яблок до июня!»

Мы решили поискать отечественные яблоки на наших полках. Оказалось, это не так-то просто! В небольших магазинчиках в районе площади Победы их не было, та же ситуация — в «Виталюре», супермаркете «Бигз» на Логойском тракте, в универмаге «Центральный». Лежат польские, голландские яблоки... В открытой палатке с фруктами нам сказали, что белорусских яблок у них нет и не было.

 
Первая удача — в большом супермаркете «Евроопт». Правда, всего один вид и стоит почти 2 рубля за кило. Рядом яблоки из Польши в два раза дешевле.

— Это брестские яблоки, один сорт всего. Вообще мало поступает белорусских яблок, закончились, что ли. В основном польские, — разводят руками продавцы.

Два вида отечественных яблок мы нашли в магазине «Соседи» на Козлова. Килограмм обойдется в 1,79 рубля, польские — на 20 копеек дешевле. В универсаме «Радзивилловский» тоже лежат и наши, и соседские яблоки, внешний вид у обоих симпатичный, но ценник — в пользу польских фруктов.

Почему так происходит? Ведь осенью 2018-го Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановило, чтобы в магазинах было не менее двух наименований свежих яблок. Мы обратились в предприятие «Партизанское», которое обеспечивает столицу яблоками. Осенью заготовили 4 тысячи тонн яблок. Может, заканчиваются?

— Сейчас осталось ориентировочно 350 — 400 тонн. У нас основные задачи — это школьные и дошкольные учреждения. Но с торговыми сетями тоже работаем. Яблоко возим регулярно наряду с другими овощами-фруктами, — говорит замдиректора по плодоовощной продукции УП «Партизанское» Галина Райчук. — В данный момент в наличии пять сортов яблок. Кто-то хочет три, кто-то пять. Ситуация стабильная и в заготовке, и реализации. Остаток примерно такой же, как и в прошлом году. Нам его хватит до конца срока реализации яблок, то есть до июня. Насчет польских яблок нужно учитывать ситуацию на мировом рынке. Польское яблоко в связи с санкциями бывает невостребованным, его нельзя ввозить в определенные страны. В Беларусь везут. Происходит перенасыщение рынка, поэтому цена ниже.

 

«Мы не видим дефицита»

Торговые сети могут закупать и хранить белорусские яблоки либо в УП «Партизанское», или у сельхозпроизводителей.

— В процентном соотношении получается 50 на 50. Мы курируем предприятие УП «Партизанское», — объясняет начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Предприятие работает как со школьными и дошкольными учреждениями, так и с торговыми организациями. Заявки поступают. Остатки есть в соответствии с графиком. Что касается других сельхозпроизводителей, мы уточнили в Минсельхозпроде, у них остаток яблок — 2 тыс. тонн. Мы не видим дефицита. В этом году по реализации ситуация даже лучше, чем в прошлом.

— Почему не во всех магазинах есть белорусские яблоки?

— Возможно, у производителей, с которыми работают напрямую торговые сети, нет такого ассортимента, как осенью. К тому же не все яблоки могут храниться по 7 — 8 месяцев. Что касается ценового диапазона, у белорусских яблок он от 86 копеек до 2 руб. 26 копеек. В то время как у импортных — от 99 коп. до 5,99 рубля.

 
 
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«Продуктовые войны» России и Беларуси идут не первый год. Дело уже касается не только мяса и молочной продукции, но и овощей-фруктов. Так, с 22 марта Россельхознадзор...
 
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