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В Пинске 17-летняя девушка ушла на занятия и не вернулась. Ее ищут уже третьи сутки

12.04.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В среду, 10 апреля, пинчанка Диана Нарубина вышла из дома на занятия в колледж и до сих пор не вернулась.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65220.php

В Пинске 17-летняя девушка ушла на занятия и не вернулась. Ее ищут уже третьи сутки

На связь она не выходит. Как сообщается на сайте МВД, на вид девушке 17 лет, она худощавого телосложения, среднего роста. Лицо овальное, лоб высокий, волосы прямые, светло-русые, глаза серые. На правом и левом бедре с наружной стороны имеются татуировки в виде женского лица и льва в короне.

Диана была одета в короткую матерчатую куртку черного цвета, светлые джинсы, белую рубашку с голубыми полосками, светлые кроссовки. При себе имела связку ключей, рюкзак.

 
 
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  В среду, 10 апреля, пинчанка Диана Нарубина вышла из дома на занятия в колледж и до сих пор не вернулась. На связь она не выходит. Как сообщается на сайте МВД, на...
 
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