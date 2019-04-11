В Пинске 17-летняя девушка ушла на занятия и не вернулась. Ее ищут уже третьи сутки

Источник материала: Виртуальный Брест

В среду, 10 апреля, пинчанка Диана Нарубина вышла из дома на занятия в колледж и до сих пор не вернулась.



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На связь она не выходит. Как сообщается на сайте МВД, на вид девушке 17 лет, она худощавого телосложения, среднего роста. Лицо овальное, лоб высокий, волосы прямые, светло-русые, глаза серые. На правом и левом бедре с наружной стороны имеются татуировки в виде женского лица и льва в короне.

Диана была одета в короткую матерчатую куртку черного цвета, светлые джинсы, белую рубашку с голубыми полосками, светлые кроссовки. При себе имела связку ключей, рюкзак.