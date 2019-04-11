Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2019. На помост вышли мужчины в категории до 96 кг.

С огромным преимуществом соревнования выиграл 20-летний Евгений Тихонцов – 400 кг (178+222). Наш спортсмен установил новый рекорд Европы. Ближайшего соперника россиянина Егора Климонова белорус опередил на 22 кг. Результат спортсмена из России – 378 кг (168+210). Третьим стал представитель Грузии Антон Плесной – 377 кг (173+204). Кроме того, Евгений Тихонцов стал обладателем двух малых золотых медалей в рывке и толчке.

В категории до 81 кг белоруска Ольга Генералова стала шестой. «Золото» выиграла представительница Греции Елени Константиниди.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме уже 15 наград чемпионата Европы (7 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые). Наша команда лидирует в общем медальном зачете, опережая сборные России (6-12-3) и Румынии (6-3-5). Всего награды на счету представителей 21 команды.

Чемпионами Европы ранее стали белорусы Дарья Наумова и Геннадий Лаптев. Также награды различных достоинств на счету Вадима Лихорада, Юлии Асаенок, Петра Асаенка и Максима Мудревского.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии завершится завтра, 13 апреля. Нашу страну представят Вадим Стрельцов (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).