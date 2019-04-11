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Love story, которую вы захотите послушать: пьесу "Арчи и Кэт" прочитают 24 апреля

12.04.2019 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Верите ли вы в любовь на всю жизнь? Считаете ли, что честность в любви – это жестокость? Проект "Т.О.К." предлагает вместе с режиссером Антоном Макухой исследовать понятие "любовь". Реальные отношения и вымышленные герои переплетутся в документальной видеочитке.  24 апреля в 19:00 встречаемся в "Ок16".

Путь любви начинается с поступка и продолжается обоюдной ответственностью. "Арчи и Кэт" исследует понятие "любовь". Попытка ответить на извечный вопрос – что же это такое – в видеочтении пьесы "Арчи и Кэт" современного грузинского автора Димитрия Учанеишвили.

Love story, которую вы захотите послушать: пьесу "Арчи и Кэт" прочитают 24 апреля
Режиссер Антон Макуха строит концепцию проекта на отношениях реальных театральных пар, которые прочитают "Арчи и Кэт". Анастасия Гудей и Анатолий Лагутенков, Павел Павлють и Марта Голубева,  Георгий Заборский и Валерия Хрипач, Антон Макуха и Ирина Широкая прочитают "Арчи и Кэт", находя в тексте собственные истории. В роли детективов – Игорь Шугалеев и Александр Шаров.

"Сам автор говорил, что чуть ли ни за ночь написал "Арчи и Кэт". Пьеса написана потоком – это одна сплошная мысль. Сюжет в ней нереальный, и в пьесе важен не он сам, а конкретные принятые решения героев.  Пьеса может стать очень личной для каждого: пытаясь ее понять, ты находишь для себя знакомые моменты. Пусть какие-то лежат на поверхности, а какие-то не столь очевидные. Мне кажется, что "Арчи и Кэт" – это настоящая love story. Это размышление о том, может ли одно чувство быть "на всю жизнь" и что происходит при этом с теми, кто его испытывает", – рассказывает режиссер Антон Макуха. 

Параллель пьесы и реальных чувств, исследование взаимных эмоций и претензий – поиски в театре устремляются все ближе к реальной жизни. 

Пьеса вошла в шорт-лист международного драматургического конкурса "Баденвайлер" (2016).

Приобрести билеты на лекцию можно на artcorporation.by или по телефону +375(44)490-48-99, а также в кассах и на сайтах bezkassira.by, bycard.by, kassy.by, kupalauski.by, smsbilet.by. 

 
 
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Верите ли вы в любовь на всю жизнь? Считаете ли, что честность в любви – это жестокость? Проект "Т.О.К." предлагает вместе с режиссером Антоном Макухой исследовать...
 
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