Источник материала: Интерфакс

Верите ли вы в любовь на всю жизнь? Считаете ли, что честность в любви – это жестокость? Проект "Т.О.К." предлагает вместе с режиссером Антоном Макухой исследовать понятие "любовь". Реальные отношения и вымышленные герои переплетутся в документальной видеочитке. 24 апреля в 19:00 встречаемся в "Ок16".

Путь любви начинается с поступка и продолжается обоюдной ответственностью. "Арчи и Кэт" исследует понятие "любовь". Попытка ответить на извечный вопрос – что же это такое – в видеочтении пьесы "Арчи и Кэт" современного грузинского автора Димитрия Учанеишвили.



Режиссер Антон Макуха строит концепцию проекта на отношениях реальных театральных пар, которые прочитают "Арчи и Кэт". Анастасия Гудей и Анатолий Лагутенков, Павел Павлють и Марта Голубева, Георгий Заборский и Валерия Хрипач, Антон Макуха и Ирина Широкая прочитают "Арчи и Кэт", находя в тексте собственные истории. В роли детективов – Игорь Шугалеев и Александр Шаров.

"Сам автор говорил, что чуть ли ни за ночь написал "Арчи и Кэт". Пьеса написана потоком – это одна сплошная мысль. Сюжет в ней нереальный, и в пьесе важен не он сам, а конкретные принятые решения героев. Пьеса может стать очень личной для каждого: пытаясь ее понять, ты находишь для себя знакомые моменты. Пусть какие-то лежат на поверхности, а какие-то не столь очевидные. Мне кажется, что "Арчи и Кэт" – это настоящая love story. Это размышление о том, может ли одно чувство быть "на всю жизнь" и что происходит при этом с теми, кто его испытывает", – рассказывает режиссер Антон Макуха.

Параллель пьесы и реальных чувств, исследование взаимных эмоций и претензий – поиски в театре устремляются все ближе к реальной жизни.

Пьеса вошла в шорт-лист международного драматургического конкурса "Баденвайлер" (2016).

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