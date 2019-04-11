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Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси экспорт в РФ

12.04.2019 20:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 13 апреля снимает запрет на поставки мясной продукции белорусского ООО "ЭкспортАльфаГрупп".

Как сообщает служба, это решение принято на основании полученных материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о безопасности поставок.

Ввозимая продукция должна быть выработана не ранее 13 апреля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

При этом Россельхознадзор уточнил, что запрет на ввоз говядины на кости остается в силе.

Россельхознадзор ранее пояснял, что готовит материалы для получения официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии (так называемое "коровье бешенство"). Для этого необходимо вести торговлю продукцией из крупного рогатого скота лишь со странами, имеющими такой статус. Это относится и к странам ЕАЭС.

 
 
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Россельхознадзор с 13 апреля снимает запрет на поставки мясной продукции белорусского ООО "ЭкспортАльфаГрупп". Как сообщает служба, это решение принято на...
 
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