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Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси экспорт в РФ
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор с 13 апреля снимает запрет на поставки мясной продукции белорусского ООО "ЭкспортАльфаГрупп".
Как сообщает служба, это решение принято на основании полученных материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о безопасности поставок.
Ввозимая продукция должна быть выработана не ранее 13 апреля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
При этом Россельхознадзор уточнил, что запрет на ввоз говядины на кости остается в силе.
Россельхознадзор ранее пояснял, что готовит материалы для получения официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии (так называемое "коровье бешенство"). Для этого необходимо вести торговлю продукцией из крупного рогатого скота лишь со странами, имеющими такой статус. Это относится и к странам ЕАЭС.
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Россельхознадзор с 13 апреля снимает запрет на поставки мясной продукции белорусского ООО "ЭкспортАльфаГрупп". Как сообщает служба, это решение принято на...
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