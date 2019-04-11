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История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

12.04.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Архитекторы Михаил Парусников и Георгий Заборский спроектировали на первом этаже жилого дома №23 на главном проспекте Минска большой продовольственный магазин. Ему присвоили 13-й номер и отдали на баланс Райпищеторга Ленинского района столицы. Именно этот магазин и стал предшественником культового ныне универсама.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Спустя годы одно из культовых сооружений проспекта обретёт вторую жизнь. В 1977 году к жилому дому пристроили большой торговый зал. К нему вели две крутые лестницы.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Ничего не нарушив в архитектуре, ничего не испортив, мы сделали в центральной части города крупный продовольственный универсам – 800 кв.м. только этот зал, плюс ещё бывший гастроном.

Уникальный интерьер оставили без изменений. Дух советского классицизма по сей день сохраняется в массивных люстрах под потолком и барельефах.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Вальмен Аладов:
Где-то там было поломано, не было мрамора – добавили, мы расчистили эти барельефы, недостающие части для люстры заказывали на «Немане».

В старом помещении с тех пор располагается кафетерий с длинной барной стойкой у панорамного окна.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Фирменные заварные и кофе хоть раз в жизни да заказал каждый уважающий себя гурман. Но как и во время любого ремонта, нашлись те, кто не оценил размах стройки. Пошли первые жалобы и работы приостановили. Только во время встречи с тогдашним главой БССР архитектор узнал истинную причину.

Вальмен Аладов:
«Приходит ко мне группа товарищей», – говорит, – «Все заслуженные, до пояса орденами завешанные. И говорят: «Вот, Пётр Миронович, стало плохо нам жить, шум под окнами». Берёт трубку и звонит Ковалёву: «Михаил Васильевич, тут ко мне пришла группа очень заслуженных людей, надо им помочь. Там сейчас строительство идёт, мешает им шум. Так найди где-нибудь в тихом районе хорошие квартиры, чтоб их туда переселить». И говорит: «После этого они уже больше ко мне не ходили».

Игорь Бегунов – один из тех, кто тогда пришёл в ЦК. Даже спустя годы говорит: сильно болела душа за родной двор.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Игорь Бегунов, жилец дома №23 по пр. Независимости:
Замечательный мужик, но в данном случае у него была ошибка. Делегация даже была готова согласовать проект, который занимает третий этаж жилого дома. Но не занимать две спортивные площадки, не занимать эти газоны.

Магазин всё же появился, а вот берёзки вырубили. Их здесь помнят многие. «Сталинка» на Независимости, 23 – одна из многих других ведомственных на проспекте. Дом предназначался для работников ТЭЦ-2.

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Часть квартир отдали военным, заслуженным деятелям искусства, передовикам предприятий. Игорь Олегович заехал с родителями в девятый подъезд. Квартира была с ремонтом. Из мебели – только шкаф. Он по сей день стоит в прихожей. Сам подъезд ещё достраивали – как раз шли работы на крыше. Подвал глубиной пять метров задумывался как бомбоубежище. Толщина стен – полтора метра!

История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий

Игорь Бегунов:
С нашего 9-го подъезда по всему периметру подвала можно было пройти  аж до 1-го. Там был специальный ход, лаз, и были вентиляционные трубы – это на случай, если завалит, чтобы воздух поступал.

Позже, когда на первом этаже построили магазин, в подвале выросла перегородка. Кстати, подвалы выполняли и функцию сараев, где хранились дрова и торфобрикет. Ведь отопление было печным. На чердаке до сих пор сохранился дымоход.

Игорь Бегунов:
На чердаке мы держали голубей. Естественно, по крышам бегали, загорали на крышах.

С особой теплотой вспоминают жильцы бар, который располагался в подвальном помещении на углу дома. Сегодня здесь тоже кафе. В атмосферной забегаловке каждый вечер собиралась целая толпа. А в столовой по соседству можно было обменять продовольственные талоны.
 
Теги: Минск
 
 
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Архитекторы Михаил Парусников и Георгий Заборский спроектировали на первом этаже жилого дома №23 на главном проспекте Минска большой продовольственный магазин....
 
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