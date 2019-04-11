|
История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий
Источник материала: СТВ
Архитекторы Михаил Парусников и Георгий Заборский спроектировали на первом этаже жилого дома №23 на главном проспекте Минска большой продовольственный магазин. Ему присвоили 13-й номер и отдали на баланс Райпищеторга Ленинского района столицы. Именно этот магазин и стал предшественником культового ныне универсама.
Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Уникальный интерьер оставили без изменений. Дух советского классицизма по сей день сохраняется в массивных люстрах под потолком и барельефах.
Вальмен Аладов:
В старом помещении с тех пор располагается кафетерий с длинной барной стойкой у панорамного окна.
Фирменные заварные и кофе хоть раз в жизни да заказал каждый уважающий себя гурман. Но как и во время любого ремонта, нашлись те, кто не оценил размах стройки. Пошли первые жалобы и работы приостановили. Только во время встречи с тогдашним главой БССР архитектор узнал истинную причину.
Вальмен Аладов:
Игорь Бегунов – один из тех, кто тогда пришёл в ЦК. Даже спустя годы говорит: сильно болела душа за родной двор.
Магазин всё же появился, а вот берёзки вырубили. Их здесь помнят многие. «Сталинка» на Независимости, 23 – одна из многих других ведомственных на проспекте. Дом предназначался для работников ТЭЦ-2.
Часть квартир отдали военным, заслуженным деятелям искусства, передовикам предприятий. Игорь Олегович заехал с родителями в девятый подъезд. Квартира была с ремонтом. Из мебели – только шкаф. Он по сей день стоит в прихожей. Сам подъезд ещё достраивали – как раз шли работы на крыше. Подвал глубиной пять метров задумывался как бомбоубежище. Толщина стен – полтора метра!
Игорь Бегунов:
Позже, когда на первом этаже построили магазин, в подвале выросла перегородка. Кстати, подвалы выполняли и функцию сараев, где хранились дрова и торфобрикет. Ведь отопление было печным. На чердаке до сих пор сохранился дымоход.
Игорь Бегунов:
С особой теплотой вспоминают жильцы бар, который располагался в подвальном помещении на углу дома. Сегодня здесь тоже кафе. В атмосферной забегаловке каждый вечер собиралась целая толпа. А в столовой по соседству можно было обменять продовольственные талоны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий
Архитекторы Михаил Парусников и Георгий Заборский спроектировали на первом этаже жилого дома №23 на главном проспекте Минска большой продовольственный магазин....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)