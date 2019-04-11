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«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске
Источник материала: СТВ
Третий Дом Советов в Минске, по адресу Максима Богдановича, 23, заселил командный состав Красной Армии. В отличие от первых двух Домов Советов, это было новое здание, построенное в 1936 году на волне угасающего конструктивизма, рассказали в фильме
Тимофей Акудович, экскурсовод:
Тимофей Акудович:
Этот дом – самый комфортный из всех трёх Домов Советов в Минске. Апартаменты предназначались для красных командиров и номенклатуры.
Зато у высоких хозяев квартиры были и с встроенными кухнями и даже ваннами-бассейнами. Сергей Ящук въехал сюда с родителями в 1948 году.
Несколько лет одну жилплощадь – а это немногим более 50 квадратных метров, пришлось делить с другой, совершенно незнакомой семьей. Но память сохранила лишь приятные воспоминания. Больше всего запомнились знаменитые соседи.
Сергей Ящук, жилец дома №23 по ул. Богдановича:
В 1947 году дом отстраивали немцы – со свойственной дотошностью и качеством.
Сергей Ящук:
Изюминка Третьего Дома Советов – врезные ванны, больше напоминающие мини-бассейны. Глубина некоторых могла достигать 70 сантиметров.
Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:
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«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске
Третий Дом Советов в Минске, по адресу Максима Богдановича, 23, заселил командный состав Красной Армии. В отличие от первых двух Домов Советов, это было новое здание,...
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