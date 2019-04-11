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Здесь жили руководители БССР и гостил Дзержинский. Заглянули во Второй Дом Советов в Минске
Источник материала: СТВ
Пересечение Ленина и Маркса – адрес Второго Дома Советов в Минске, рассказали в фильме
Наталья Мизон, заведующая филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:
Это – работа Генриха Гая и адрес проектного бюро архитектора. После революции зодчий был вынужден покинуть его вместе с остальными постояльцами.
Целый месяц, в 1920 году здесь гостил сам Феликс Дзержинский. Номенклатуру позже разбавили академиками и творческой интеллигенцией. Благодаря своим обитателям, это здание сейчас один из рекордсменов по числу мемориальных шильд – целых 9 штук.
Дом и сейчас сохранил атмосферу былых лет. Она застыла и в уникальной плитке, и в стеклянных потолках на лестничных клетках, и в световой шахте.
Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:
Эти апартаменты – вне времени! В партийной квартире Петрусь Бровка прожил без малого три десятка лет. Сейчас здесь полным ходом идёт ремонт, а некогда эти квадраты считались по-настоящему элитными. Сюда писатель перебрался из Третьего Дома Советов – где тоже квартировал с семьей.
Наталья Мизон:
Сегодня здесь находится музей, который носит имя писателя.
Тогдашний председатель Союза писателей Беларуси въехал в этот дом вместе с женой, сыном и тещей.
В этом доме были предусмотрены и квартиры для прислуги. Но, как уверяют специалисты, это, скорее, отголосок истории: раньше особняк считался доходным! А значит, обязательно держал в штате обслуживающий персонал.
Наталья Мизон:
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Пересечение Ленина и Маркса – адрес Второго Дома Советов в Минске, рассказали в фильме «Тайны Беларуси». Наталья Мизон, заведующая филиалом ГУ «Литературный...
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