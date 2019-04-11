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«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов
Источник материала: СТВ
30 декабря 1922 года. Официальная дата образования новой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Перед руководителями государства стояли весьма претенциозные задачи – сделать его процветающим, образцовым и сильным в кратчайшие сроки. Работы предстояло много, за дело принялась целая армия опытных специалистов, которые стекались в центры из провинций, рассказали в фильме
Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:
Тимофей Акудович, экскурсовод:
Со временем шикарное жильё обретет имя – его назовут Домами Советов. Первые из них задумывались, как большие коммуналки с казённой мебелью. Заезжали новосёлы на всё готовое.
В Минске пышной жилой застройкой не увлекались, а делали упор на административные, научные и культурные учреждения. Дома для госслужащих здесь начали строить лишь в 30-ые.
Вадим Гигин:
Парк Челюскинцев – окраина города, Комаровский рынок – глухой спальный район. Минск – практически весь деревянный. А потому каменные здания с апартаментами из нескольких комнат казались чем-то фантастическим.
Первый минский Дом Советов до сих пор стоит на площади Независимости возле Красного костёла. Сейчас в этом здании – комитет архитектуры и градостроительства.
Тимофей Акудович:
Сам хозяин жил на втором этаже, первый принадлежал постояльцам. После революции Абрампольский был вынужден эмигрировать, а в дом въехали советские управленцы. Впрочем, историки уверяют: этот адрес был для них не первым.
Тимофей Акудович:
После событий 1937-1938 годов многие квартиры Первого Дома Советов опустели. Во время войны здание не пострадало, но на смену партийной элите пришла творческая.
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30 декабря 1922 года. Официальная дата образования новой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Перед руководителями государства стояли весьма...
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