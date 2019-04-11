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«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

12.04.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 декабря 1922 года. Официальная дата образования новой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Перед руководителями государства стояли весьма претенциозные задачи – сделать его процветающим, образцовым и сильным в кратчайшие сроки. Работы предстояло много, за дело принялась целая армия опытных специалистов, которые стекались в центры из провинций, рассказали в фильме «Тайны Беларуси». Управленцев, которые чаще всего приезжали с семьями, расселяли в коммунальные квартиры и гостиницы.

Но во второй половине 20-ых годов квартирный вопрос встал довольно остро – свободные жилплощади закончились. Тогда правящий эшелон стали заселять в бывшие буржуазные дома. Жильё, по всем параметрам, было роскошным. Ведь речь шла про настоящие дворцы!

«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:
Стали появляться дома, которые до сих пор украшают Минск. Сколько прошло всего – и войн, и чего только не было – но есть дома, которые остались с того, дореволюционного времени. И что интересно, они как раз появились перед Первой мировой войной.

«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

Тимофей Акудович, экскурсовод:
Местные банкиры начали строить дома повышенной комфортности. Самые большие, просторные дома с красивыми фасадами, где большое внимание уделялось красоте внешнего вида. И центр города. Точнее, тогда – не самый центр, но дорога на железную дорогу.

Со временем шикарное жильё обретет имя – его назовут Домами Советов. Первые из них задумывались, как большие коммуналки с казённой мебелью. Заезжали новосёлы на всё готовое.

«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

Вадим Гигин, историк, публицист:
Партийный советский работник не должен был думать о быте. Он должен был с утра до вечера думать о работе, его семья должна была быть по минимуму обеспеченная. Этот минимум как раз и гарантировался такими домами.  

В Минске пышной жилой застройкой не увлекались, а делали упор на административные, научные и культурные учреждения. Дома для госслужащих здесь начали строить лишь в 30-ые.

Вадим Гигин:
Вот как раз на улице Советской проектируются такие номенклатурные дома. Там принцип был такой – чтобы, по возможности, жили свои. И чтобы они располагались недалеко от места работы. Советские руководители первые – Червяков, народные комиссары – на работу ходили пешком.

Парк Челюскинцев – окраина города, Комаровский рынок – глухой спальный район. Минск – практически весь деревянный. А потому каменные здания с апартаментами из нескольких комнат казались чем-то фантастическим.

Первый минский Дом Советов до сих пор стоит на площади Независимости возле Красного костёла. Сейчас в этом здании – комитет архитектуры и градостроительства.

«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

Тимофей Акудович:
Это был доходный дом на улице Захарьевской, который построил в 1912 году банкир Абрампольский. Идея архитектурного стиля – отсутствие прямых линий. То есть, по максимуму поломать, сделать здание более интересным.  

«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

Сам хозяин жил на втором этаже, первый принадлежал постояльцам. После революции Абрампольский был вынужден эмигрировать, а в дом въехали советские управленцы. Впрочем, историки уверяют: этот адрес был для них не первым.

Тимофей Акудович:
Самый первый Дом Советов, всё-таки, находился не здесь, а в Доме губернатора около нынешнего Кафедрального собора. Но скоро там разместились офисы новообразованных органов и люди переехали жить сюда, в этот дом.  

После событий 1937-1938 годов многие квартиры Первого Дома Советов опустели. Во время войны здание не пострадало, но на смену партийной элите пришла творческая.
 
Теги: Минск
 
 
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30 декабря 1922 года. Официальная дата образования новой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Перед руководителями государства стояли весьма...
 
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