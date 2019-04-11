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Занимательная физика. Интерактивная выставка открылась в Мяделе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интерактивная научная выставка открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь можно познакомиться с необычными приборами, механизмами, головоломками. Все, что помогает поставить опыты и эксперименты.
Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Авторы экспонатов – профессионалы, знатоки физики и химии. Благодаря их разработкам можно окунуться в мир науки, понять физические законы и пополнить технические знания. Кстати, каждый желающий при необходимости может стать непосредственным участником экспериментов.
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Новости Беларуси. Интерактивная научная выставка открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно познакомиться...
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