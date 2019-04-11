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Занимательная физика. Интерактивная выставка открылась в Мяделе

12.04.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интерактивная научная выставка открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Занимательная физика. Интерактивная выставка открылась в Мяделе

Здесь можно познакомиться с необычными приборами, механизмами, головоломками. Все, что помогает поставить опыты и эксперименты.

Занимательная физика. Интерактивная выставка открылась в Мяделе

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Здесь более 30 экспонатов. Можно увидеть законы физики, открытые Архимедом, Ньютоном, Максвеллом, Тесла и многими другими. Конечно, то, что старшеклассники увидят, изучая в школе, можно здесь на практике применять.

Занимательная физика. Интерактивная выставка открылась в Мяделе

Авторы экспонатов – профессионалы, знатоки физики и химии. Благодаря их разработкам можно окунуться в мир науки, понять физические законы и пополнить технические знания. Кстати, каждый желающий при необходимости может стать непосредственным участником экспериментов.
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Интерактивная научная выставка открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно познакомиться...
 
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