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Самые передовые технологии. Крупнейший международный IT-форум «ТИБО-2019» завершил работу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре дня инноваций. Крупнейший международный IT-форум завершил свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «ТИБО-2019» собрал ведущих экспонентов со всего мира.
В белорусской столице они представили свои самые передовые разработки: технология 5G, искусственный интеллект, дополненная реальность.
Впервые можно было увидеть тонкошовную LCD-стену и белорусскоязычного робота. А также VR-очки, с помощью которых хирургии проводят сложнейшие операции.
Инна Хмельницкая, сооснователь компании по производству инструментов виртуальной реальности:
Андрей Макаревич, программист центра разработок «Горизонт»:
Особое внимание в рамках минского форума уделили государственным цифровым решениям. Среди них – единый портал электронных услуг, онлайн-ярмарки вакансий. Рекордным числом участников в 2019 году отметилась и интернет-премия «ТИБО». На конкурс было подано почти полтысячи заявок.
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Новости Беларуси. Четыре дня инноваций. Крупнейший международный IT-форум завершил свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «ТИБО-2019»...
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