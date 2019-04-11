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Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

12.04.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Его квадрокоптер с лёгкостью маневрирует в воздухе, а он, как истинный пилот, виртуозно управляет им, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

В своё время такие навыки оценило даже профессиональное жюри – третье место на Junior Skills. За два года профильных занятий Стас Майлычко убедился: своё будущее наверняка свяжет с небом.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Вот только романтичности в профессии лётчика пятиклассник предпочёл точность и выдержку авиаконструктора. Сконструировал-то уже далеко не один самолёт. Неудивительно, что на вопрос: «Что больше всего нравится на таких авиазанятиях?», – скромно отвечает:

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Стас Майлычко, учащийся Республиканского центра инновационного и технического творчества:
Строить самолёты, играть на симуляторе, запускать квадрокоптер.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Анастасия Иванникова, СТВ:
Почувствовать себя настоящим пилотом и даже конструктором получается далеко не у всех и не с первого раза. Но молодых и талантливых здесь замечают. Именно такая задача будет стоять и перед Национальным детским технопарком. Ежегодно здесь планируют обучать до 2000 детей, ну а охватывать обучение будет 21 день.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Появиться он должен в 2021 году. Попасть сюда будет непросто: победители олимпиад, различных турниров. Сильнейших по результатам отборочных туров будут выбирать и здесь, в Республиканском центре инновационного и технического творчества.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Кстати, центр станет и хорошей учебно-материальной базой будущего технопарка. Впрочем, что и говорить, инфраструктура продумана до мелочей.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Сергей Сачко, директор Республиканского центра инновационного и технического творчества:
Планируется застройка общеобразовательной школы и общежития, а также учебно-лабораторный корпус.

Школа на 750 мест (работать она, конечно же, будет и на район), общежитие – на 300. Работа предстоит грандиозная. Но это того стоит – уверен директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

В Национальном детском технопарке каждый из юных и талантливых найдёт себе инновационный профиль по душе: робототехника, 3D-моделирование, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, информационные и коммуникационные технологии... Перечислять можно долго. Главное – заинтересовать будет чем. Новая образовательная программа разработана специально для одарённых ребят.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Сергей Сачко:
Будет создан банк данных одарённой молодёжи. Он и сейчас есть, но мы планируем сконцентрировать всю работу по инновационным направлениям на базе технопарка. Планируем, что будет не менее 10 смен в год.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Всё для ребят c 6 по 11 классы. А вот делиться своими знаниями и опытом с юными и талантливыми будут учёные, сотрудники университетов, научно-исследовательских и промышленных организаций. Одним словом, высококвалифицированные педагоги. При этом даже после так называемого очного обучения.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Будет организовано дистанционное обучение и реализовано в продолжение их исследовательской деятельности, началом которой будет пребывание в детском технопарке.

Национальный детский технопарк появится в Беларуси: как это будет работать

Как видим, Национальный детский технопарк – это настоящее образовательное учреждение нового типа. Которое, с одной стороны, поможет выявить одарённых ребят, с другой – промотивирует их самих к выбору будущей профессии.
 
 
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Новости Беларуси. Его квадрокоптер с лёгкостью маневрирует в воздухе, а он, как истинный пилот, виртуозно управляет им, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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