|
Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время танцев. Уже 13 апреля в парке Челюскинцев будет шумно – открывается танцплощадка «Встреча», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В сезоне-2019 субботние и воскресные вечера «Для тех, кому за…» дополнят программами для более молодой аудитории. Для этого закупили новую звуковую аппаратуру.
Да и сама веранда заметно обновилась и расширилась: появился навес над сценой, убрали старое помещение кассы, добавили скамеек и освещения. Каждые выходные здесь собираются до 800 человек.
Лидия Вежновец, начальник культурно-массового сектора управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Время танцев. Уже 13 апреля в парке Челюскинцев будет шумно – открывается танцплощадка «Встреча», сообщили в программе «Столичные подробности»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)