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На выходных в Минске перекроют движение на Уманской и Кальварийской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участок от Железнодорожной до проспекта Дзержинского закроют в преддверии капитального ремонта улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На выходных здесь будут укладывать коммуникации. Следующий этап – расширение улицы, после чего её заасфальтируют.
Автобусы номер 57, 90, 166 отправятся в объезд по проспекту Дзержинского. Это коснется и троллейбусов.
Подробную информацию маршрутов транспорта можно узнать на сайте «Минсктранса». На выходных также перекроют Кальварийскую от Мельникайте до перекрестка Тимирязева.
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
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Новости Беларуси. Участок от Железнодорожной до проспекта Дзержинского закроют в преддверии капитального ремонта улицы, сообщили в программе «Столичные...
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