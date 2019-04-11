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На выходных в Минске перекроют движение на Уманской и Кальварийской

12.04.2019 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участок от Железнодорожной до проспекта Дзержинского закроют в преддверии капитального ремонта улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На выходных здесь будут укладывать коммуникации. Следующий этап – расширение улицы, после чего её заасфальтируют.

На выходных в Минске перекроют движение на Уманской и Кальварийской

Автобусы номер 57, 90, 166 отправятся в объезд по проспекту Дзержинского. Это коснется и троллейбусов.

Подробную информацию маршрутов транспорта можно узнать на сайте «Минсктранса». На выходных также перекроют Кальварийскую от Мельникайте до перекрестка Тимирязева.
На выходных в Минске перекроют движение на Уманской и Кальварийской

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
По Кальварийской в эти выходные будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части поэтапно. 13 числа движение троллейбусов сохраняется только в сторону Городского Вала. 14-го числа будет закрыто движение по другой половине проезжей части, троллейбусы вообще ходить не смогут.
 
 
 
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Новости Беларуси. Участок от Железнодорожной до проспекта Дзержинского закроют в преддверии капитального ремонта улицы, сообщили в программе «Столичные...
 
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