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В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пуховичском районе местные жители спасли на пожаре пожилую женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в деревянном доме в деревне Скобровка. К моменту прибытия сотрудников МЧС обрушилась крыша, а здание охватило пламя. 83-летнюю хозяйку буквально на руках вынесли двое очевидцев.
Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. Причина пожара выясняется.
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе местные жители спасли на пожаре пожилую женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревянном...
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