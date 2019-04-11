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В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину

12.04.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичском районе местные жители спасли на пожаре пожилую женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину

Возгорание произошло в деревянном доме в деревне Скобровка. К моменту прибытия сотрудников МЧС обрушилась крыша, а здание охватило пламя. 83-летнюю хозяйку буквально на руках вынесли двое очевидцев.

В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину

Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. Причина пожара выясняется.
 
 
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе местные жители спасли на пожаре пожилую женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревянном...
 
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