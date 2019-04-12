«Динамо-Молодечно» отыграло 4 шайбы и сравняло счет в серии за бронзу в чемпионате Беларуси

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» отыграли 4 шайбы у солигорского «Шахтера» в четвертом матче серии за бронзу в чемпионате Беларуси. Таким образом, счет в противостоянии за 3-е место стал равным, и судьба наград решится в пятом поединке, который пройдет 14 апреля в Солигорске.



Фото: hockey.by

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0).

12 апреля. Молодечно. Ледовый дворец. 1031 зритель.

«Динамо-Молодечно»: Былинский; Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Белевич — Гаврус — Лисичкин; В. Сушко — Гостев, Каракулько — Печур — Гринь; Грецкий — Воронов — Журня; Соколовский, Асташевич.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Достанко, Демков — Усенко — Горбунов; Шелег (капитан) — Бокун, А. Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Землянкин — Карабанов — Камбович; Дурнов — Астанков, Рядченко — Бовбель — Литвинов.

Шайбы: 0:1 — А. Буйницкий (Станкевич, 3.18, в большинстве), 0:2 — Демков (Горбунов, 22.33), 0:3 — Станкевич (Демков, Усенко, 27.01, в большинстве), 0:4 — Камбович (Шелег, 33.40), 1:4 — Горошко (Каракулько, Грецкий, 38.33), 2:4 — Печур (В. Сушко, 41.34), 3:4 — Каракулько (Гринь, 47.56), 4:4 — Воронов (В. Сушко, Белевич, 56.17, в большинстве), 5:4 — Нестеров (72.21).

Броски: 30−30 (9−7, 6−6, 11−11, 4−6).

Штраф: 12−12.

До 39-й минуты «Шахтер» вел в счете с разницей в 4 шайбы и, возможно, мысленно уже примерял бронзовые медали. Но молодечненцы перед домашними трибунами явно не желали церемонии награждения соперника и смогли подпортить ему настроение, сначала переведя игру в овертайм, а затем и вырвав победу.

Таким образом, решающий матч бронзовой серии пройдет 14 апреля в Солигорске.

Ход серии за бронзу (до 3 побед):

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 2:2 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ, 4:3, 4:5 ОТ).

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Два периода все складывалось для нас довольно удачно, но, видимо, перед третьим ребята уже примерили медали, абсолютно выключились из игры. Соперник, наоборот, добавил, полез на ворота, стал играть агрессивнее, еще жестче. Перестроиться по ходу третьего периода у нас не получилось, пропустили три шайбы, хозяева сравняли счет.

В овертайме и мы, и «Динамо» могли забросить, но сопернику повезло больше. Они сыграли немножко строже, мы допустили одну ошибку при выходе из зоны и пропустили гол, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— Насколько вы заметили, все сегодня сражались до конца. Я горжусь этими ребятами, этой командой! Наш молодой вратарь, Владислав Былинский, сегодня молодец, не раз выручил.

— Как удалось отыграться со счета 0:4? Что вы сказали игрокам?

— Ничего особенного. Просто попросили ребят расслабиться и играть в свой хоккей, так как результат уже не давил. Сегодня команда показала не только характер, но и самоотверженность: хоккеисты ложились под шайбу, все броски блокировали. То, что в этой серии мы соперника переигрываем во всех матчах, — однозначно.

— Согласны с тем, что серия за бронзу интереснее, чем за золото чемпионата?

— По накалу страстей — безусловно, — сказал Юрий Файков.