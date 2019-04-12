|
На трассе М5 сбили женщину: сгоревший автомобиль нашли в лесу, водителя отыскала собака
Источник материала: Tut.by
12 апреля на трассе М5 водитель Citroen сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Сгоревшую машину нашли в лесу,
Наезд произошел вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. 56-летняя пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия.
Автомобиль Citroen нашли в лесу, полностью уничтоженный огнем. Его 40-летнего водителя обнаружили и задержали при помощи служебной собаки.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)