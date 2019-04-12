ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе М5 сбили женщину: сгоревший автомобиль нашли в лесу, водителя отыскала собака

12.04.2019 21:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

12 апреля на трассе М5 водитель Citroen сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Сгоревшую машину нашли в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Наезд произошел вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. 56-летняя пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия.

Автомобиль Citroen нашли в лесу, полностью уничтоженный огнем. Его 40-летнего водителя обнаружили и задержали при помощи служебной собаки.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо катастрофы: куда привело Польшу расследование Смоленска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика