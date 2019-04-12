ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах

Источник материала: Вороновская газета





Александр Занимон, начальник отдела правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД, во время круглого стола, который прошел в Национальном собрании, рассказал о новации для велосипедистов, которые предлагает Госавтоинспекция.

Так, ГАИ предлагает разрешить им не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. В случае, если переход без светофора, остановиться все же придется. По мнению представителя инспекции, сегодняшнее правило, которое призывает спешиваться всех велосипедистов перед всеми пешеходными переходами, практически не работает. Введение нового правила позволит велосипедистам более комфортно чувствовать себя в городе и чаще использовать двухколесный транспорт в качестве не только для отдыха, но и для повседневного передвижения. Кроме этого, в правилах дорожного движения предлагается прописать необходимость размещения разметки для велосипедных дорожек и установки соответствующих знаков.

sb.by

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/