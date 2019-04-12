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Порошенко и Макрон встретились в Елисейском дворце

12.04.2019 22:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Действующий президент Украины и кандидат на эту должность Петр Порошенко рассказал, что говорил с лидерами Германии Ангелой Меркель и Франции Эмманюэлем Макроном об установлении мира и освобождении заложников.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Интер" в прямом включении из Парижа, пишет "Украинская правда".

"Я могу отметить, что первый вопрос, который поднимал на переговорах с лидерами Европы являлся установлением мира. Миру были посвящены координация наших действий и мы получили совершенно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания у нас открывается режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе и будут донесены сигналы к российской стороне о том, чтобы это создало те условия, чтобы сразу после президентских выборов приступить к серьезным переговорам в нормандском формате для обеспечения мирного процесса", - рассказал Порошенко.

Он добавил, что говорил с европейскими лидерами об освобождении заложников.


"Мною был поднят вопрос освобождения заложников. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста господина Сущенко. Вы знаете, что он работал в Париже, что первая леди Франции заботилась о его судьбе. ... Мы четко скоординировали и эти шаги. И в Берлине и в Париже были даны соответствующие поручения и мы решительно начинаем подготовку к саммиту Нормандского формата, где в повестку дня обязательно будут включены и эти вопросы", - отметил Порошенко.

Также, по его словам, Меркель и Макрон поблагодарили его "как президента, Украины за блестящее организованный избирательный процесс во время первого тура".

Утром, 12 апреля, Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля. Затем он улетел в Париж, где встретился с Макроном.

В тот же день кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже Зеленский заявил, что была "очень классная, теплая атмосфера", а сама "встреча была конструктивной".

11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.

 
 
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Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
 
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