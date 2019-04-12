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Эхо катастрофы: куда привело Польшу расследование Смоленска

12.04.2019 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 апреля прошла 9-я годовщина Смоленской катастрофы - трагического события не только для Польши и всей Европы, но особенно для стран "Восточного партнерства", которых активно поддерживал погибший экс-президент Польши Лех Качиньский.


ФОТО: WYBORCZA.PL

9 лет тому назад, когда Качиньский вместе со своей женой, сотрудниками администрации и высшим военным руководством страны направлялись в Смоленск, чтобы принять участие в траурной церемонии по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, произошла авиационная катастрофа, пишет "Европейская правда".

Данное событие, во-первых, являлось беспрецедентной трагедией для Польши, породив вокруг себя огромное количество теорий заговора.

Как результат – тема этой катастрофы стала самостоятельным фактором, влияющим как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Польши.

Расследование против "бывших"


В 2015 году, когда правительство "Права и справедливости" пришло к власти в Польше, Ярослав Качиньский, родной брат погибшего президента, активно апеллировал к электорату, заявляя, что их политика будет продолжением дела, начатого Лехом Качиньским. 

Это означало укрепление независимости и суверенитета Польши на международной арене, усиление экономики и социальной защищенности населения, а также поддержка стран "Восточного партнерства" с подразумевающимся активным сотрудничеством с Украиной, которая на тот момент уже усиленно боролась с российской агрессией.

Апелляция к населению с эмоциональными речами Ярослава Качиньского относительно незаконченного дела его трагически погибшего брата воспринималась значительной частью населения с одобрением.

 

Осознавая тот факт, что тема гибели Леха Качиньского — это глубоко политическое явление, руководство "Права и справедливости", намеренно или нет, использовало её в собственных целях, оправдывая волей погибшего экс-президента часть своих действий.

Ввиду того, что среди польского населения была широко распространена теория заговора, говорящая о том, что Леха Качиньского намеренно убили, правительство "Права и справедливости" решило "поддаться" общественной воле и начать собственное, независимое расследование общенациональной трагедии.

При этом Смоленскую катастрофу в ПиС также активно использовали с целью удара по оппозиции.

Например, выступая год назад на телеканале TVP Białystok, Ярослав Качиньский и вовсе заявил, что тогдашний польский премьер Дональд Туск несет, как минимум, моральную ответственность за Смоленскую катастрофу, а как максимум, ему следует объясниться за юридические аспекты того, что происходило после трагедии Ту-154М.

С целью расследования данной трагедии правительством Польши в 2016 году была создана следственная подкомиссия, которой руководил экс-министр национальной обороны Антони Мацеревич. В ходе своей работы члены подкомиссии постоянно вызывали на допросы политиков уже из оппозиционной партии "Гражданская платформа". 

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При этом возможности следствия ограничены невозможностью исследовать обломки президентского Ту-154М, по сей день находящиеся в России. Требование об их возврате Польша выдвигает, начиная с 2013 года.

Окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы в правительстве обещают обнародовать на рубеже этого и следующего годов. На данный момент итогом нескольких лет работы правительственной следственной подкомиссии являлся вывод, говорящий о том, что перед падением самолет Леха Качиньского Ту-154М был поврежден взрывом, а взрывчатое вещество имело в своем составе тротил.

Результаты нового следствия бросают "тень" на Ежи Миллера, подписавшего результаты раннего расследования, оппозицию и в целом на экс-правительство Польши, которые косвенно становились виновниками произошедшего.

Они также обвинялись в сговоре с Владимиром Путиным, по приказу которого, по мнению теорий заговора, как раз-таки и подстроили убийство Леха Качиньского.

Торг с РФ


Отношения по линии Москва-Варшава, которые никогда не характеризовались высокой динамикой и теплотой, после событий 2010 года практически полностью свелись на нет.

В польском обществе, несмотря на результаты расследования, говорящего, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия и столкновение с деревом, укоренилось мнение, что Владимир Путин являлся непосредственно виноватым в смерти Леха Качиньского. В результате дальнейшие двусторонние отношения оказались в тупике и находятся там по сей день.

Причиной тому является также осуждаемая Польшей военная агрессия РФ против Украины.

При этом тема Смоленска, ставшая "камнем раздора" между Варшавой и Москвой, способна принести РФ и дивиденды.

В 2020 году, на 75-ю годовщину освобождения узников концентрационного лагеря "Освенцим", руководство мемориального музея пригласило принять участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Уже сегодня все популярнее становится мнение, что руководство Польши благодаря этому визиту сможет наконец-то разблокировать двусторонний диалог с РФ и заодно вернуть обломки Ту-154М.

Насколько реалистичен сценарий возврата обломков президентского авиалайнера в Польшу, пока неизвестно. Опыт показывает, что тема Смоленской катастрофы вызывает у правительства России нежелание общаться.

 
При этом можно с уверенностью прогнозировать, что если власти Польши будут и далее настроены вернуть Ту-154М, то перед этим им однозначно придется разморозить диалог и настроить понимание с РФ.



 
 
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10 апреля прошла 9-я годовщина Смоленской катастрофы - трагического события не только для Польши и всей Европы, но особенно для стран "Восточного партнерства",...
 
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