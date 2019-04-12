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Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс РФ из-за «серого» транзита из Беларуси

12.04.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре заявили, что с февраля 2019 года ведомство регулярно анализирует транзитные поставки из Беларуси через территорию России в Казахстан и Кыргызстан.

«При проведении анализа привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2−5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алматы и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих „фантомных“ получателей», — отметили в ведомстве.

Для пресечения «ложного транзита» Россельхознадзор проинформировал Беларусь о том, что пропуск в Казахстан и Кыргызстан товаров, перевозимых компаниями-посредниками, которые вызвали подозрение, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами этих стран намерения принять продукцию. Однако государственные ветеринарные службы Казахстана и Кыргызстана не смогли подтвердить факты доставки товаров, и компании-посредники приостановили свою деятельность, а некоторые из них учредили новые компании.


В Россельхознадзоре заявили, что выявили 37 белорусских компаний-посредников. Особое возмущение в ведомстве вызвало ООО «Танкверт» из этого списка.

«Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — подчеркнули в ведомстве.

«В целях пресечения серых схем поставок и незаконной деятельности транспортных компаний, участвующих в схемах, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в части компетенции этих ведомств по рассматриваемой проблеме», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, с 12 апреля российская сторона также ввела временный запрет на поставку яблок и груш из Беларуси в Россию. Россельхознадзор подозревает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции. В России новое «продуктовое обострение» между странами уже окрестили «плодово-овощной войной» — по аналогии с «молочными» и «мясными войнами».

 
 
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Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Беларуси.
 
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