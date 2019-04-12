|
Евгений Тихонцов стал чемпионом и рекордсменом Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Интерфакс
Золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в пятницу вечером завоевал Евгений Тихонцов.
Второе место в этой весовой категории занял россиянин Егор Климонов, третье – Антон Плесной из Грузии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в пятницу вечером завоевал Евгений Тихонцов. В весовой категории до 96 кг он в сумме поднял 400 кг: 178 кг в рывке и 222 кг – в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)