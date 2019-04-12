Евгений Тихонцов стал чемпионом и рекордсменом Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Интерфакс

Золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в пятницу вечером завоевал Евгений Тихонцов.



В весовой категории до 96 кг он в сумме поднял 400 кг: 178 кг в рывке и 222 кг – в толчке. Кроме того, результат белоруса Тихонцова в толчке стал новым рекордом Европы.

Второе место в этой весовой категории занял россиянин Егор Климонов, третье – Антон Плесной из Грузии.