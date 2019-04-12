Россельхознадзор обнаружил в Петербурге склад запрещённой молочной продукции из Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор обнаружил в Санкт-Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная белорусская молочная продукция и на котором производилась фальсифицированная и контрафактная продукция.

Как сообщает служба, по результатам наблюдений за перемещением автомобилей, перевозивших крупные партии сухого молока производства Слуцкого сыродельного комбината, был подтвержден факт ложного транзита. Согласно сопроводительным документам, продукция должна была следовать из Беларуси в Киргизию. Однако она была выгружена на территории складского помещения в Санкт-Петербурге.

В РФ ввоз продукции этого предприятия запрещён, возможен только транзит.

В помещении склада в антисанитарных условиях находилось более 131 тонны сухой молочной продукции. Установлены также факты ее перефасовки, перемаркировки и смешивания.

Как показали данные системы "Меркурий", по адресу склада зарегистрировано шесть организаций, имеющих между собой хозяйственные связи. Причём объем производимой на них молочной продукции в 3 раза превосходит объем поступающего сырья.

"У сотрудников Россельхознадзора также появились обоснованные подозрения в том, что на этом складе сухое молоко смешивалось с мальтодекстрином (продукт гидролиза крахмала) и заменителем цельного молока для кормления телят и поросят (концентрат СЖК). Такие манипуляции, как правило, проводятся для получения более дешёвого продукта, - говорится в сообщении. - Так, установлено хранение более 13,8 тонны концентрата СЖК, предназначенного для использования на корм продуктивным животным (производство ООО "Праймилк",Беларусь), 12 тонн мальтодекстрина, порядка 107 тонн сухой молочной продукции российских и белорусских производителей, а также продукция Слуцкого сыродельного комбината".

Обнаружено на складе и оборудование для смешивания сухой молочной смеси. Пробы продукции направлены на лабораторные исследования.

Вся находившаяся на складе продукция изъята сотрудниками силовых органов, при поддержке которых проводилась проверка. Контрольные мероприятия продолжаются.