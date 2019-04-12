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Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»

12.04.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Лиге Европы 11 апреля были сыграны первые четвертьфинальные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»

В центральном поединке в Лондоне на Emirates Stadium «Арсенал» встречался с «Наполи». Хозяева поля с первых минут начали доминировать, и их старания вскоре были вознаграждены: на 15-й минуте Аарон Рэмси вывел «пушкарей» вперед. А спустя еще десять оборотов минутной стрелки «неаполитанцы» были вынуждены капитулировать второй раз. Торрейра нанес удар с линии штрафной, мяч задел Кулибали и оказался в сетке – 2:0. Эти цифры и продержались на табло до финального свистка.

Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»

Унаи Эмери, главный тренер ФК «Арсенал» (Англия):
Я доволен на 50 %. Мы знали, что первый матч важный, ведь нам нужно было добиться хорошего результата и создать нужный настрой, в том числе и для болельщиков. Мы заслуженно победили.

Это были два разных тайма. В первом мы контролировали мяч и большими силами шли в атаку, забили дважды и могли забить еще. Мы не так много позволили сопернику, разве что один момент в первом тайме.

Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»

Карло Анчелотти, главный тренер ФК «Наполи» (Италия):
Мы провалили начало матча. Первый тайм был не очень хорошим, было сложно вернуться в игру, но у нас еще есть 90 минут. Пропустили два гола из-за двух ошибок. В начале игры было небольшое волнение. К счастью, у нас есть возможность все изменить в домашнем матче. Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе.
 
 
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Новости мира. В Лиге Европы 11 апреля были сыграны первые четвертьфинальные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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