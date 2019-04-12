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Игорь Басинский о Кубке Беларуси: «Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх»

12.04.2019 23:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе 12 апреля определились победители в упражнениях из малокалиберной винтовки на 50 метров в положении лежа – микст, и пневматического пистолета на 10 метров (так же микст), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Басинский о Кубке Беларуси: «Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх»

Это новые виды программ. Сперва выясняли отношения дуэты винтовочников. В этом разделе победа досталась паре Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. А в стрельбе из пистолета викторию праздновали Виктория Чайка и Абдул Азис Курди.

Игорь Басинский о Кубке Беларуси: «Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх»

Миксты входят в программу II Европейских игр, которые примет Минск этим летом, однако они пока не являются олимпийскими дисциплинами.

Игорь Басинский о Кубке Беларуси: «Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх»

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх. Это Маша, Юра, Илья и Женя. На пистолете - это Курди и Чайка.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе 12 апреля определились победители в упражнениях из малокалиберной винтовки на 50 метров в...
 
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