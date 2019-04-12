 В районе здания Белого дворца были обнаружены останки ребёнка

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 апреля 2019 года, в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в ходе ремонтных работ в районе здания Белого дворца были обнаружены костные останки ребёнка 7-10 лет.



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Среди сопутствующих находок - кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов.



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В послевоенные годы в районе Белого дворца и под его руинами были найдены останки более 140 человек.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65221.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65221.php

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