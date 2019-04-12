Опубликован список пустующих домов. Хозяева могут лишиться своей собственности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более трех лет).

По Сейловичскому сельскому исполнительному комитету:

аг. Старые Новоселки, ул. Цветочная, д. 27, предполагаемая наследница дома — Лапоревич Анастасия Викторовна, срок непроживания в доме — более 10 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома 6,0 х 8,6 м, дата ввода в эксплуатацию — 1950 г., деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,25 га;

аг. Старые Новоселки, ул. Центральная, 27, предполагаемая наследница дома — Кащей Нина Станиславовна, срок непроживания в доме — более 7 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома — 5,5 х 9,3 м, дата ввода в эксплуатацию — 1951 г., деревянный (обложен кирпичом), одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, погреб, колодец, земельный участок — 0,16 га;

д. Куноса, ул. Центральная, 44, предполагаемая наследница дома — Мамонько Евгения Матвеевна, срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома — 3,5 х 8,5 м, дата ввода в эксплуатацию — 1949 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, погреб, земельный участок — 0,15 га;

аг. Сейловичи, ул. Центральная, 118, предполагаемая наследница дома — Жуковская Елена Семеновна, срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома — 5,5 х 10,4 м, дата ввода в эксплуатацию — 1949 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,15 га;

д. Затурья, ул. Мира,7, предполагаемые наследники дома — Телеховец Анатолий Васильевич, Телеховец Иван Васильевич, Швец Валерий Николаевич, срок непроживания в доме — более 3-х лет, уплачивается земельный налог, нет уплаты — налога на недвижимость, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома — 6,0 х 11,66 м, дата ввода в эксплуатацию — 1969 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,16 га;

д. Затурья, ул. К. Маркса, 30, предполагаемая наследница дома — Холопица Леонида Юльяновна, срок непроживания в доме — более 24 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования, размер жилого дома — 4,0 х 9,0 м, дата ввода в эксплуатацию — 1950 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, земельный участок — 0,21 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский районный исполнительный комитет либо Сейловичский сельский исполнительный комитет о намерении использовать вышеуказанные пустующие дома для проживания.

М.В. АФАНАСИК,

заместитель председателя Несвижского райисполкома.