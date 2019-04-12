Страшные сны строителей, которые сбываются. Свежая подборка ляпов на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Странное дело: в одном городе мы видим приятные глазу скверы, хорошие ремонты, чистые улицы и по белорусским меркам хорошие дороги. А в другом, таком же по размерам и числу жителей, с благоустройством дела будут обстоять заметно хуже. Почему? Причина не в том, что где-то больше денег выделяется, а где-то меньше. Дело в том, как их тратят: закатывают асфальт поверх луж или готовят правильно основание, садят деревья для галочки или по правилам, ежегодно мажут фасады или качественно их красят раз в десять лет. То есть дело — в компетенции тех, кто управляет городом и распоряжается бюджетом. На «Доске позора» мы часто видим «ноу-хау» строителей, появившиеся из-за того, что денег нет. В этот раз нам прислали примеры, когда и деньги были, но получилось все равно плохо.

«Хочу похвалить работников ЖЭСа за оперативность: 30.03.2019 были размещены мои фото пандуса на крыльце подъезда № 6 дома № 153 по проспекту Рокоссовского в Минске, и вот уже можно размещать фото, как строители исправили положение», — начнем все же с хорошей новости от нашего читателя.



Фото предоставлено читателем

Надеемся, что починят и вход в подъезд по улице Рафиева, 93, корпус 5. Нам сообщают, что бетон здесь растаял вместе со снегом.











Зачем, куда, кто? Странная лестница по улице Берута в Минске.



Фото предоставлено читателем

Так выглядит площадка у входа в подъезд № 12 дома № 38 в Минске по улице Шаранговича. Каждый раз после прокладки очередного силового кабеля от распределительной подстанции площадка обзаводится новыми бугром и ямой.



Фото предоставлено читателем

Аварийный выход в детском саду № 186 на Фроликова, 25а. Так и задумано было?



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Газеты «Звязда», 35. В конце марта сотрудники ЖЭС-73 вывозили крупногабаритный мусор у подъездов дома грузовиком и повредили тротуар у первого подъезда дома. В таком виде дорожку и оставили.



Фото предоставлено читателем

В нашем славном Полоцке, колыбели культуры Беларуси, есть всего один кинотеатр — «Родина» на почти 90 тысяч полочан. Читатель пишет, что «работники кинотеатра очень стараются, чтобы посетителям было тепло, приятно и интересно. Но туалет здесь так ужасен, что писать ничего не буду, все и так видно. Ребенок и вовсе побоялся туда зайти».









Вот в таком состоянии детская площадка двора по улице Ольшевского, 53 в Минске. Лестница — это останки горки, пластиковую часть которой сняли еще в начале зимы.



Фото предоставлено читателем

Светлогорск. Вдоль тротуара — три скамейки, но посидеть на них никто не отваживается.

















Барановичи. Перекресток улиц Кирова и Промышленной. Гениальное решение: зачем поднимать люк на 11 сантиметров, если можно сделать «плавный» спуск?



Фото предоставлено читателем

Улица Братьев Лизюковых, 26 в Гомеле. Раньше колодец стоял без крышки, до верха заваленный мусором. Ситуацию исправили: его залили бетоном.



Фото предоставлено читателем

В Минске возле Церкви адвентистов седьмого дня по улице Васнецова, 32 имеется вот такой чудесный пешеходный переход. Читатель интересуется: «Каждый раз гуляя с ребенком, я не могу понять: то ли переход тут лишний, то ли стоянка, то ли все же я?»



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Гамарника, 26, первый подъезд. Освещение с датчиком движения, в чем проблема?



Фото предоставлено читателем

Вот такой пешеходный переход перед школой в Минске по улице Петруся Глебки. Нам пишут, что «особенно зрелищно зимой, когда дети и взрослые спускаются со склона!».



Фото предоставлено читателем

Жильцы дома № 102 по улице Притыцкого пишут, что как только сошел снег, на детской площадке возле дома началось движение: поставили качели, привезли песочницу. «Но в песочницу детей пустить нельзя. Да и на качелях качаться страшно».











Во дворе дома по улице Уманской, 53 был произведен ямочный ремонт. Все дыры, кроме просевшего люка по центру проезжей части, во дворе залатали. Про люк забыли или он еще недостаточно плох?



Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход «из ниоткуда в никуда» по улице Игнатовского в Минске. Есть знаки, зебра и «лежачий полицейский», а тротуаров нет совсем. И при переходе дороги люди вынуждены месить грязь и топтать газон.







А это улица Ленина в Витебске. На дома после капремонта установили новые сливы, и все разного диаметра и длины. Некоторые находятся так высоко от земли, что, когда пойдет сильный ливень, прохожих смоет с тротуара.



Фото предоставлено читателем

Красиво замаскированная кнопка лифта. Логойский тракт, 11.



Фото предоставлено читателем

Гомель, остановка «Луговая». Кусок старого столбика от остановки остался торчать из тротуара — споткнуться о него очень просто.



Фото предоставлено читателем

Диспетчерская станция «Карастояновой» в Минске. Площадка для высадки пассажиров троллейбусов когда-то была газоном. А высадка производилась немного дальше на оборудованную площадку. Но после закрытия автовокзала «Московский» часть пригородных рейсов перенесли на ДС «Карастояновой». Для этого изменили схему движения на диспетчерской станции, площадку для высадки пассажиров троллейбусов демонтировали (на ее месте сейчас отстаиваются автобусы) и перенесли в новое место. И даже схему соответствующую повесили на опоре контактной сети.



Фото предоставлено читателем

Но вот только забыли, что газон под ногами пешеходов быстро превратится в грязное месиво. Что и произошло в скором времени. Автор фото сообщил, что электронное обращение на сайт Мингорисполкома пока результатов по исправлению ситуации не принесло, хотя и был получен ответ о том, что заинтересованные службы выяснили ответственного за содержание этой площадки.



Фото предоставлено читателем

На въезде в жилую зону улиц Гурского и Сапеги (Михалово) к школе № 26 три года назад сняли асфальт возле решетки ливневки, но дальше ничего не происходит. Забыли, может?











Сморгонь. У подъезда дома № 24а по улице Ленина установили вот такой поручень. Ужас.



Фото предоставлено читателем

Страшный сон озеленителя: строители выливают раствор возле дерева, потом отгребают его по периметру и на него ставят бетонные борта, ограждающие прикорневое пространство. Но, естественно, убирается не весь раствор, часть остается, и при поливе это все будет проникать в корни. К сожалению, это не сон, а высадка новых деревьев по проспекту Дзержинского, возле магазина «Алми».



Фото: со страницы Facebook Ларисы Малыженковой

А это — страшный сон любого укладчика бетона.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!