Американский эксперт рассказал, почему STG-44 применяется в Сирии

Источник материала: Tut.by

В 2012 году представители Свободной сирийской армии опубликовали видео с обнаруженным тайником, в котором хранилось пять тысяч штурмовых винтовок. Впрочем, такая находка вряд ли бы была странной — подобные схроны не редки, если в стране идет гражданская война. Если бы не один факт — в этом тайнике хранились нацистские штурмовые винтовки STG-44, разработанные около 70 лет назад, пишет Себастьян Роблин в статье для журнала The National Interest.

Как оружие, выпущенное в последние годы Второй мировой, появилось на ближневосточной войне столько лет спустя?

Первая серийная штурмовая винтовка

Несмотря на то, что STG-44 не оказала существенного влияния на ход сражений, она стала первой штурмовой винтовкой, производящейся серийно. Оружием, способным точно вести огонь одиночными выстрелами на большом расстоянии и автоматическим огнем на коротких дистанциях.



Фото: wikipedia/Armémuseum (The Swedish Army Museum

Стандартным оружием Второй мировой была магазинная винтовка, перезаряжать которую приходилось вручную. Ее мощные патроны были эффективны при стрельбе на большие расстояния. Командирам пехотных подразделений чаще всего выдавали более компактные пистолеты-пулеметы, которые были более смертоносными в ближнем бою, нежели винтовка, но их пули теряли убойную силу спустя 100−200 метров.

Исследования показали, что за исключением высококвалифицированных снайперов, солдаты редко вели огонь на большие дистанции, а винтовочный огонь наносил не так много урона, особенно по сравнению с пулеметным.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, например, в исключительных случаях СССР создавал целые подразделения, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ. Такие группы были исключительно эффективны в городском бою, но в поле начисто проигрывали противнику, вооруженному винтовками.

Промежуточное оружие

Основываясь на исследованиях, показывающих, что пехота стреляет по целям, расположенным далее 200−300 метров, немецкая армия заинтересовалась разработкой промежуточного патрона 7,92×33 (в немецкой номенклатуре — 7,9 mm Kurzpatrone 43).



7,9 mm Kurzpatrone 43. Фото: wikipedia

Он позволял точно стрелять на дистанцию более 300 метров, а при ведении автоматического огня на короткой дистанции не давал чрезмерной отдачи. Начальная скорость пули составляла 685 м/с, энергия пули 1909 Дж.

Оружие комплектовалось 30-зарядным магазином, скорострельность составляла 500−600 выстрелов в минуту. Хотя автоматический огонь не отличался точностью, но был эффективен для подавления противника — не давал прицельно стрелять.

Немецкими десантниками уже применялось автоматическое оружие — FG-42, использующее патрон 7,92×57 мм, который давал большую отдачу, а также производил много шума. Но это оружие было дорогостоящим в производстве и сложным.

Гитлер был против

Гитлер первоначально был против производства штурмовой винтовки, опасаясь, что на военных складах окажутся миллионы устаревших патронов для винтовок и ручных пулеметов. Однако Имперское министерство вооружений и военного производства без ведома фюрера организовало производство новинки, замаскировав ее как МР 43 (нем. Maschinenpistole 43 — пистолет-пулемет 43 года).

Гитлер, узнав об этом, сначала приостановил производство, а затем, после успешных испытаний, позволил начать полномасштабное производство. Это привело к тому, что оружие впоследствии обозначалось как MP-43, StG-43 и StG-44.

До своего поражения Третий рейх выпустил более 446 000 STG-44 из запланированных четырех миллионов. Первоначально оружие предназначалось для элитных подразделений, но после стало доступно для фольксштурма (отрядов народного ополчения Третьего рейха). Считалось, что увеличение огневой мощи компенсирует слабую подготовку бойцов.

На пути в Сирию

Полиция и армия коммунистической Восточной Германии использовали MP-43 до 1963 года, пока они не были заменены на автоматы Калашникова и карабины СКС. Применяли MP-43 и в Югославии. Немецкая штурмовая винтовка даже засветилась в саге «Звездные войны» в фильме «Империя наносит ответный удар».



Почетный караул с StG-44, Чехословакия. Фото: axishistory.com

Поскольку Восточная Германия начала получать новое оружие из СССР, в 1964 году 4500 StG-44 были проданы в Сирию вместе с боеприпасами. Все это осуществлялось в условиях строгой секретности. Кроме немецких автоматов продавались в Сирию танки Т-34 и пистолет-пулеметы ППШ-41.

Восточная Германия была не одинока в поставках нацистских вооружений на Ближний Восток. Третий рейх широко использовал фабрики Чехословакии для производства оружия. Поэтому чехам после войны было что поставлять на экспорт: танки Panzer IV, истребители танков Jagdpanzer IV, а также десять тысяч самозарядных винтовок, среди которых были StG-44, а также 500 000 патронов к ним. За все это «богатство» Сирия должна была выплатить 900 миллионов долларов к 1990 году.

По мере того, как Сирия приобрела полный перечень оружия времен холодной войны, StG-44 отправились на склад. Была и еще одна причина — постепенно запас патронов к ним истощился. В 2012 году сирийские боевики захватили правительственные склады, и им досталась масса различного оружия, в том числе и немецкие винтовки.

Почти четыре года StG-44 широко использовались боевиками различных группировок, курдскими формированиями и террористами. Но сейчас оно встречается гораздо реже — патронов для него практически нет.