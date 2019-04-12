Девушка из Казахстана решила продать девственность, чтобы оплатить учебу и открыть свое дело

Источник материала: Tut.by

Девушка из Казахстана в эфире местной передачи «Өз ойым» рассказала, что готова продать девственность, чтобы оплатить учебу и открыть собственное дело, сообщает nur.kz



Скриншот передачи «Өз ойым»

«Я учусь на платной основе. Многие девушки встречаются со своими парнями бесплатно, я же получу за это деньги. Например, на эти деньги я бы оплатила свое обучение, восстановила свою девственность и, возможно, открыла бы салон красоты. Вот почему я продаю свою невинность», — говорит Айнур.

Кроме того, Айнур не понимает, почему для нашего общества до сих пор важно в девушке именно это. Она считает, что в современном мире девушку можно оценивать и по другим качествам, не зацикливаясь на ее невинности.

При этом свою девичью честь казахстанка оценила в 2 миллиона тенге (11093 бел. руб, — Прим. ред), уточнив, что чем больше людей будут заинтересованы, тем выше будет цена.

Один из гостей программы предложил девушке деньги за то, чтобы она сохранила свое целомудрие. Мужчина пообещал девушке оплатить ее учебу, на что Айнур дала свое согласие, еще раз отметив то, что ей нужны только деньги.