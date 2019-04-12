Баланс интересов личности, общества, государства

Источник материала: Вороновская газета





Баллы за нарушение Правил дорожного движения и новые подходы в начислении алиментов. Об этих и других нововведениях, над которыми работают парламентарии на шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, рассказал депутат, заместитель председателя комиссии по законодательству Александр Маркевич.

— Александр Иванович, на прошлой неделе открылся новый законотворческий сезон. Насколько он будет насыщенным?

— Сейчас в комиссиях Палаты представителей находятся более сорока законопроектов, которые практически полностью подготовлены к рассмотрению. Содержащиеся в них вопросы самые разнообразные. От инициатив по обеспечению национальной безопасности, IT-сектора до вопросов репродуктивного здоровья населения. В целом повестка сессии формировалась в тесной увязке с вопросами общественно-политической жизни, которые сегодня так широко и заинтересованно обсуждаются в стране по инициативе Главы государства.

— Какие из законопроектов, которые будут рассмотрены на нынешней сессии, Вы бы выделили?

— Прежде всего, проект закона, предусматривающий изменения в законе «О дорожном движении». Он содержит целый ряд новаций. К примеру, система начисления баллов за нарушения ПДД. Кроме того, предлагается предоставить кандидатам в водители право сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач. Права в этом случае будут выдаваться с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответствующей категории. Сдавшие же экзамен на автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми машинами. Госавтоинспекция также инициировала вопрос о выдаче международных водительских удостоверений.







— Какие еще сферы жизни затронут законодательные инициативы парламентариев?

— Один из законопроектов, которые депутаты обсудили и приняли в первом чтении, — Кодекс о браке и семье. Новая редакция кодекса вводит юридическое определение понятия «брачный договор», дает возможность расторгать его через суд по заявлению одного из супругов. Одновременно вводится и такое понятие, как соглашение о разделе имущества между супругами, являющегося их общей собственностью. Это своего рода альтернатива брачному договору. Но, в отличие от него, соглашение может быть заключено не только в период брака, но и после его расторжения. Новый Кодекс о браке и семье регулирует некоторые проблемные вопросы, связанные с опекой над недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами.

— Какие именно?

— К примеру, функции опеки над такими лицами перестают быть вотчиной работников здравоохранения. Их предлагается доверить и территориальным органам по труду, занятости и соцзащите. Представители медучреждений будут заниматься только теми, кто страдает психическими расстройствами, наркотической и алкогольной зависимостью, употребляет психотропные вещества. Выявление таких граждан, подготовка материалов для возбуждения дел в суде о признании их недееспособными и участие в рассмотрении таких дел — полномочия представителей здравоохранения. А остальные категории недееспособных, например, люди преклонного возраста, — теперь объекты внимания работников соцзащиты. Взаимодействие между ними будет осуществляться координационным советом по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами. Еще одно принципиальное новшество — совершенствование системы начисления алиментов. Изменения коснутся тех бывших супругов, которые по объективным причинам не работали либо не предоставили документы, подтверждающие заработок или иной доход.

— На слуху темы жилищно-коммунальной сферы, здраво-охранения. Они актуальны для городского и сельского населения…

— Безусловно, они тоже прозвучат в комиссиях Парламента. Готовятся изменения и дополнения в закон «О здравоохранении». Особое внимание планируется уделить повышению качества и доступности медпомощи в целом. Много вопросов будет посвящено контролируемому лечению в амбулаторных условиях социально значимых заболеваний, в частности, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов, рассеянного склероза. В законопроекте также найдут отражение вопросы электронного здравоохранения. В стране разработана концепция его развития до 2022 года.

Приняли во втором чтении изменения в Жилищный кодекс Беларуси. Ими предусматривается возможность перевода арендного жилья, занимаемого гражданами, имеющими право на получение социального жилья, но не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилые помещения социального пользования. Это касается детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, некоторых категорий людей с инвалидностью. Хочу напомнить, что за арендное жилье необходимо оплачивать арендную плату и жилищно-коммунальные услуги, за социальное жилье арендная плата не взимается.

В целом положения законопроекта направлены на систематизацию новаций, наработанных в жилищной политике Беларуси за последние годы, сохраняя при этом социальную направленность.







— Как человеку военному в недавнем прошлом Вам небезразлична и тема службы в армии. Тем более Президент Беларуси указал на необходимость уточнения отдельных аспектов срочной военной службы…

— За последние пять лет количество призывного контингента уменьшилось в два раза, и сейчас мы имеем некоторые проблемы с призывом. Они связаны, в первую очередь, с демографическими реалиями. Отсюда и возникла необходимость пересмотра нормативных положений, касающихся отсрочек от призыва на срочную военную службу. Второй вопрос — необходимо повышать мотивацию молодых людей на выполнение воинского долга. Например, включение полутора лет срочной службы в страховой стаж — это хорошая идея. Сейчас это предложение на стадии рассмотрения. Думаю, способствовали бы популяризации военной службы и льготы при поступлении и обучении в вузе, а также предоставляемая возможность сохранения рабочего места на срок службы не только в государственных организациях.

Интересно предложение о введении ограничения на прием на государственную службу тех, кто не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Важно выстроить сбалансированную систему, где найдется место социальным гарантиям для военнослужащих срочной военной службы.

— Александр Иванович, это ведь только малая часть предстоящей серьезной законотворческой работы?

— При всей ее значимости не менее важное место в моей работе занимает и связь со своими избирателями, учет их мнений относительно реалий нашей жизни. Встречаясь с жителями вороновского края, буду информировать их и о нововведениях, которые в ближайшем будущем затронут их жизнь.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото www.osh.by.