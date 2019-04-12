ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стать землеустроителем

13.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Мало кто знает, в чем состоит суть этой профессии, но она по-прежнему остается востребованной.

Стать землеустроителем

Сегодня землеустроитель – это не просто человек-энтузиаст, который любит родную землю, это еще и профессионал, обладающий широким спектром знаний в современных информационных технологиях, геодезии, картографии, земельном и гражданском праве. Именно он подготавливает к рассмотрению материалы государственного земельного кадастра, проводит анализ использования земель.
Единственным центром подготовки кадров высшей квалификации для землеустроительной отрасли республики является землеустроительный факультет УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». В настоящее время на землеустроительном факультете ведется подготовка инженеров по специальностям «землеустройство», «земельный кадастр» и специализации «геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства».
Подробнее ознакомиться с условиями поступления на землеустроительный факультет можно по адресу: 213407, Могилевская область, г. Горки, ул. Тимирязева, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», или по телефонам: 8 (02233) 7-96-44 – декан, 7-96-56 – методист. Электронный адрес: dekzem@baa.by.
Подготовила Елена БЕЛКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мало кто знает, в чем состоит суть этой профессии, но она по-прежнему остается востребованной. Сегодня землеустроитель – это не просто...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ ждет в гости брестское «Динамо» и другие анонсы третьего тура ЧБ по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика