Стать землеустроителем

Источник материала: Газета Авангард

Мало кто знает, в чем состоит суть этой профессии, но она по-прежнему остается востребованной.





Сегодня землеустроитель – это не просто человек-энтузиаст, который любит родную землю, это еще и профессионал, обладающий широким спектром знаний в современных информационных технологиях, геодезии, картографии, земельном и гражданском праве. Именно он подготавливает к рассмотрению материалы государственного земельного кадастра, проводит анализ использования земель.

Единственным центром подготовки кадров высшей квалификации для землеустроительной отрасли республики является землеустроительный факультет УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». В настоящее время на землеустроительном факультете ведется подготовка инженеров по специальностям «землеустройство», «земельный кадастр» и специализации «геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства».

Подробнее ознакомиться с условиями поступления на землеустроительный факультет можно по адресу: 213407, Могилевская область, г. Горки, ул. Тимирязева, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», или по телефонам: 8 (02233) 7-96-44 – декан, 7-96-56 – методист. Электронный адрес: dekzem@baa.by.

Подготовила Елена БЕЛКО