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До 95-летия Буда-Кошелевского района осталось 95 дней

13.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Если у вас еще нет планов, как встретить солидную дату, то «Авангард» и РО РОО «Белая Русь» готовы поделиться своими.

До 95-летия Буда-Кошелевского района осталось 95 дней

Вы знаете, а главное, любите свою малую родину? Обожаете путешествовать и фотографировать? Значит, вам понравится наше предложение. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь своими уникальными снимками, придумывайте к ним названия, размещайте,
используя хэштеги: #будакошелевщине95, #нам95, #праздник, #budakoshelevo, #будакошелево, #юбилей и побеждайте. Мы не ограничиваем вашу фантазию никакими рамками, в том числе временными. На фотоснимках, сделанных как час, так и десятилетия назад, могут быть запечатлены пейзажи, традиции, быт и люди Будакошелевщины.
Давайте вместе покажем, чем живет и наполнен наш удивительный самобытный край, откроем для всех его исключительную природную красоту. Ведь наши неброские на первый взгляд пейзажи на самом деле необычайно богаты на краски: яркие, живые и невероятно теплые. Главное – присмотреться. Да, Будакошелевщина однозначно не для тех, кто ищет шумные развлечения, но она не оставит равнодушными истинных ценителей красоты. Нам есть чем удивить: нетронутые, заповедные уголки природы, традиционная народная культура, вкусная и разнообразная кухня, но главное – гостеприимность, трудолюбие, щедрость и открытость наших людей. Именно благодаря им из некогда маленькой деревушки, затерявшейся среди полесских болот, сегодня вырос современный и красивый район.
Фотографируйте и делитесь своими снимками в социальных сетях или присылайте их на наш электронный адрес с пометкой «Конкурс. Будакошелевщине-95» до 8 июля.
Самые яркие работы мы будем ежемесячно публиковать на страницах «Авангарда», а выставка лучших состоится в галерее имени Е.Е. Моисеенко в день рождения района – 17 июля.
Ирина ПАЛУБЕЦ

 
 
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Если у вас еще нет планов, как встретить солидную дату, то «Авангард» и РО РОО «Белая Русь» готовы поделиться своими. Вы знаете, а главное, любите... ...
 
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