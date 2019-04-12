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Руководство минского «Динамо» не знает, сыграет ли клуб 5 июля против БАТЭ на стадионе «Динамо»

13.04.2019 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководство столичного «Динамо» провело встречу с болельщиками, на которой рассказало о большом желании играть на легендарном стадионе «Динамо». Впрочем, это желание пока не всегда совпадает с возможностями, поделился этой мыслью генеральный директор клуба Сергей Перников. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Наша задача — играть на стадионе «Динамо» столько, сколько это будет получаться. Все мы знаем про Европейские игры, которые пройдут в этом году. К сожалению, мы не сможем играть здесь в этот период, потому как стадион необходимо подготовить к мероприятию, мы относимся к этому с уважением и пониманием.

У нас на 5 июля стоит игра против БАТЭ, здесь мы в процессе выяснения, насколько будет возможность принять эту игру на стадионе.

Своей основной ареной мы считаем стадион «Динамо» — это историческое, в каком-то смысле святое для нас место, и мы хотим играть здесь. Альтернативу мы используем только в случае серьезных причин.

К слову, газон стадиона «Динамо» в эти дни выглядит вот так.


Фото: twitter.com/BulbaBall

Столичный клуб проведет матч третьего тура на этом стадионе против «Городеи» 14 апреля.

30 апреля на «Динамо» пройдет ответный кубковый матч против «Витебска».

 
Теги: Минск
 
 
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