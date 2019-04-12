ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пуховичском районе водитель сбил женщину и скрылся

13.04.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Пуховичском районе водитель сбил женщину и скрылся
Фото из открытых источников

Водитель за рулём легковушку "Ситроен" сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину,  после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Следователи обнаружили автомобиль, на котором был совершён наезд в лесу. Машина полностью сгорела. Несмотря на это, личность водителя удалось установить. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Нарушителя задержали.

«Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, изымаются следы, объекты. Для оказания практической и методической помощи на место выбыли следователи областного аппарата, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК. 

В Пуховичском районе водитель сбил женщину и скрылся
В Борисовском районе пассажирский автобус въехал в окно частного дома
Подробнее

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП имело место на автодороге М5 возле деревни Хозянинки.
 
Новости дня
Новости разные
 
До 95-летия Буда-Кошелевского района осталось 95 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика