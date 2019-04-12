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В Пуховичском районе водитель сбил женщину и скрылся
13.04.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Водитель за рулём легковушку "Ситроен" сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Следователи обнаружили автомобиль, на котором был совершён наезд в лесу. Машина полностью сгорела. Несмотря на это, личность водителя удалось установить. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Нарушителя задержали.
«Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, изымаются следы, объекты. Для оказания практической и методической помощи на место выбыли следователи областного аппарата, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений», - сообщает
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ДТП имело место на автодороге М5 возле деревни Хозянинки.
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