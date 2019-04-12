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Основа выживания. Трудовые мигранты отправили домой больше миллиарда долларов

13.04.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время белорусские гастарбайтеры ежегодно перечисляют домой больше миллиарда долларов. Трудовая миграция стала одним из основных способов выживания для жителей регионов. Причем все более привлекательной в плане трудовой миграции становится Польша, хотя раньше чаще всего ездили в Россию.


Снимок носит иллюстративный характер.Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За 2018 год белорусские гастарбайтеры перечислили домой почти 1,2 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП. Такую оценку дает Всемирный банк в свежем исследовании по денежным переводам мигрантов.

По сравнению с кризисным 2015 годом сумма переводов увеличилась на 263 млн долларов, но уменьшилась на 59 млн долларов по сравнению с 2017 годом, когда белорусские мигранты перевели домой рекордные 1,254 млрд долларов.

По отношению к ВВП размер денежных переводов в последние три года превышает 2%. Пять лет назад он был на уровне 1,6%.

Косвенным подтверждением роста переводов из-за рубежа является тот факт, что уже три года подряд белорусы являются чистыми продавцами наличной валюты.


Графические данные naviny.by

«Есть рост. Он связан с тем, что люди, вероятно, выезжают и зарабатывают деньги. Косвенно мы это видим по тому, что население выступает чистым продавцом валюты. Вероятно, это не запас средств, которые они накопили, когда был реально высокий рост доходов и валютная стабильность курса, а поток. Он зарабатывается», — отметил в комментарии для Naviny.by экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

Денежные переводы играют важную роль в уменьшении количества белорусских домохозяйств, которые находятся за чертой бедности. Согласно официальным данным, таких домохозяйств в прошлом году было 4%.

«Трудовая миграция к настоящему моменту стала одной из основ выживания белорусов, проживающих в малых городах и частично в сельской местности — по причине безработицы, дефицита рабочих мест и большой разницы в оплате труда в ряде отраслей Беларуси в сравнении с другими странами», — сказал в комментарии для Naviny.by директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

Чаще всего белорусы работают за рубежом в сфере строительства, транспорта, коммунальных и других услуг. Из-за территориальной близости, отсутствия языкового барьера и необходимости делать визу многие выезжают на заработки в Россию.

По данным МВД РФ, в 2018 году на миграционный учет первично было поставлено 378 тысяч белорусов. Из них работу как цель въезда указало 134 тысячи человек. За год количество трудовых мигрантов из Беларуси в России выросло на 10 тысяч человек.

Но реальное их число гораздо выше, поскольку часть людей могла стать на учет годом ранее либо вообще работает в России нелегально. Более реалистичной цифрой Андрей Елисеев назвал 300 тысяч белорусов.

Вторым важным направлением для белорусских гастарбайтеров является Польша. По данным аналитического центра EAST, в 2017 году поляки выдали белорусам почти 40 тысяч рабочих виз. Но эти данные не отражают реальной картины, поскольку работать в Польше могла также часть обладателей карты поляка. Андрей Елисеев склоняется к цифре в 60-70 тысяч белорусов.

При этом, отметил эксперт, именно Польша становится более привлекательной для трудовых мигрантов из Беларуси в последние годы.

Как показывает анализ поисковых запросов, белорусы в два-три раза чаще ищут работу в Польше, чем в России. А количество польских рабочих виз за последние годы выросло в разы. Пять лет назад их выдавали всего около пяти тысяч.

«Процесс переориентации пошел примерно три-четыре года назад, но это не значит, что цифры по России будут резко уменьшаться. Она по-прежнему остается главной принимающей стороной для временных трудовых мигрантов из Беларуси. Более того, часть трудовых мигрантов могут работать в течение года как в России, так и в Польше. Есть такие примеры», — отметил директор по исследованиям аналитического центра EAST.

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Теги: Курсы валют
 
 
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