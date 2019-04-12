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В США сильный ветер сдул с дороги патрульного. Но он вернулся и продолжил работу (не без труда)

13.04.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На центральную часть США обрушился снежный шторм. Ветер настолько силен, что ему под силу сдвинуть с места даже грузовик. Что уж тут говорить о людях? Например, в Миннесоте патрульного буквально сдуло с дороги. Посмотрите, как он пытается вернуться и продолжить работу (ему было очень трудно).

 
 
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На США обрушился снежный шторм. Сильный ветер сдувает не только людей, но и крупные автомобили.
 
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