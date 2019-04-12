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В Минске выстроилась очередь за акционными смартфонами Xiaomi

13.04.2019 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси стартуют официальные продажи нового средне бюджетного смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 7. В честь этого события перед минским торговым центром даже выстроилась очередь — первым покупателям устройство предлагают купить со скидкой в 50%.


Фото: Дмитрий Шмат

На сайте одного из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси (mi.by) говорится, что первым 100 покупателям в торговом центре Galleria Minsk смартфон Redmi Note 7 черного цвета в версии с 3/32 ГБ памяти можно будет купить со скидкой в 50%, то есть 269,50 рублей.

Скидка предоставляется при единовременном платеже наличными или пластиковой дебетовой карточкой. Также действует ограничение: один покупатель может приобрести только один смартфон. Старт продаж новинки в Galleria Minsk намечен на 12 часов дня, но очередь возле входа в торговый центр начала образовываться уже за несколько часов до этого.

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