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Как улучшить иммунитет: совет врача
Источник материала: Tut.by
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Возможно ли улучшить иммунитет в принципе
Производители йогуртов и пищевых добавок уверяют, что употребление некоторых продуктов поможет укрепить и защитить иммунитет. К сожалению, иммунная система слишком сложна и многокомпонентна, чтобы ее работу можно было урегулировать с помощью еды.
Как бы нам этого ни хотелось, «10 способов поднять иммунитет» и народные средства вряд ли помогут.
Единственный «скучный» способ здоровому человеку без хронических заболеваний поддерживать иммунитет, по
Когда нужно к врачу
Есть несколько показаний, при которых нужно задуматься о том, чтобы проверить свой иммунитет:
Иммунолог Анна Щербина в ряду показателей к проверке иммунитета
Какие анализы сдать
Иммунологические исследования — достаточно дорогие и сложные, и почти всегда назначаются врачом. Такие исследования можно и нужно проводить, если результаты общего анализа крови выходят за пределы нормы.
Полная проверка иммунитета называется иммунограммой и состоит из множества анализов.
Иногда врач может назначить несколько анализов из всего комплекса, например, направленные только на выявление активности фагоцитоза (способности к захвату посторонних бактерий). Результаты таких исследований рассматриваются с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента и его клинической картины. Полученные данные сравнивают со средними показателями.
Есть два уровня тестов на иммунитет. Первый уровень должен определить, есть ли в иммунной системе дефекты. Если это так, назначаются тесты второго уровня, которые смогут точно определить, где произошла «поломка». Основываясь на результатах анализов, врач подбирает подходящее лечение.
Не переборщите
Задача иммунитета — бороться с вредными организмами. Для этого ему нужно уметь распознавать и уничтожать их. Поэтому «стерильный» образ жизни скорее навредит иммунной системе, чем поможет. Это особенно важно для детей до 6 лет, иммунитет которых формируется благодаря постоянному столкновению с инфекциями. Так или иначе, каждую секунду ваш иммунитет сражается с тысячами чужеродных организмов. При постоянных тренировках, подкрепленных здоровым образом жизни, иммунная система будет работать только лучше.
Такой тренировкой является и вакцинация — важнейшее упражнение для иммунитета.
Прививка позволяет организму бессимптомно «познакомиться» с инфекцией и не допустить заражения при встрече с настоящим патогеном.
Как ни странно, лучший способ тренировать иммунную систему — больше смеяться! Удивительно, но исследования показали, что смех положительно влияет на состояние иммунитета. Он ускоряет производство лимфоцитов, а гормон эндорфин, который вырабатывается во время смеха, позволяет легче справиться со стрессом.
Зачем нужна иммунная система
Проще всего иммунную систему можно описать как способность организма защищаться от вторжения различных патогенов: бактерий, вирусов или чужеродных организмов.
Иммунная система делится на врожденную и адаптивную. Как появляется врожденный иммунитет, очевидно, тогда как адаптивный развивается после перенесенной инфекции. Секрет работы адаптивного иммунитета — клетки памяти (Т-лимфоциты), которые «запоминают» инфекцию после того, как человек переносит заболевание. То же самое происходит, когда вы делаете прививки.
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Производители йогуртов и пищевых добавок уверяют, что употребление некоторых продуктов поможет укрепить и защитить иммунитет.
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