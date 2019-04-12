Как улучшить иммунитет: совет врача

Источник материала: Tut.by

« Здоровье Mail.Ru » учит распознавать, в каком состоянии ваша иммунная система.



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Возможно ли улучшить иммунитет в принципе

Производители йогуртов и пищевых добавок уверяют, что употребление некоторых продуктов поможет укрепить и защитить иммунитет. К сожалению, иммунная система слишком сложна и многокомпонентна, чтобы ее работу можно было урегулировать с помощью еды.

Как бы нам этого ни хотелось, «10 способов поднять иммунитет» и народные средства вряд ли помогут.

Единственный «скучный» способ здоровому человеку без хронических заболеваний поддерживать иммунитет, по мнению иммунолога Анны Щербиной, заведующей отделением иммунологии ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева, — это здоровый образ жизни. Чаще всего проблемы с иммунитетом есть у людей, страдающих от постоянного стресса и нарушений сна, а также у обладателей вредных привычек, что касается и систематического неправильного питания. Единоразовое переохлаждение или простуда, с другой стороны, вряд ли нанесут организму серьезный вред.

Когда нужно к врачу

Есть несколько показаний, при которых нужно задуматься о том, чтобы проверить свой иммунитет:

Частые простуды. Нет ничего страшного в том, чтобы подхватить ОРВИ два или три раза в год. Однако ситуация, когда взрослый человек болеет чаще пяти раз в год, может косвенно указывать на снижение иммунитета;

Увеличение лимфатических узлов. Воспаление лимфоузлов сигнализирует о борьбе организма с инфекцией. Увеличение лимфоузлов — это симптом, причиной которого могут быть в том числе и аутоиммунные болезни;

Иммунолог Анна Щербина в ряду показателей к проверке иммунитета называет также гнойные отиты чаще трех раз в год, частые синуситы в тяжелой форме, бронхолегочные патологии с частыми рецидивами, повторные глубокие абсцессы кожи и необходимость в длительном (более двух месяцев) лечении антибиотиками при инфекциях.

Какие анализы сдать

Иммунологические исследования — достаточно дорогие и сложные, и почти всегда назначаются врачом. Такие исследования можно и нужно проводить, если результаты общего анализа крови выходят за пределы нормы.

Полная проверка иммунитета называется иммунограммой и состоит из множества анализов.

Иногда врач может назначить несколько анализов из всего комплекса, например, направленные только на выявление активности фагоцитоза (способности к захвату посторонних бактерий). Результаты таких исследований рассматриваются с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента и его клинической картины. Полученные данные сравнивают со средними показателями.

Есть два уровня тестов на иммунитет. Первый уровень должен определить, есть ли в иммунной системе дефекты. Если это так, назначаются тесты второго уровня, которые смогут точно определить, где произошла «поломка». Основываясь на результатах анализов, врач подбирает подходящее лечение.

Не переборщите

Задача иммунитета — бороться с вредными организмами. Для этого ему нужно уметь распознавать и уничтожать их. Поэтому «стерильный» образ жизни скорее навредит иммунной системе, чем поможет. Это особенно важно для детей до 6 лет, иммунитет которых формируется благодаря постоянному столкновению с инфекциями. Так или иначе, каждую секунду ваш иммунитет сражается с тысячами чужеродных организмов. При постоянных тренировках, подкрепленных здоровым образом жизни, иммунная система будет работать только лучше.

Такой тренировкой является и вакцинация — важнейшее упражнение для иммунитета.

Прививка позволяет организму бессимптомно «познакомиться» с инфекцией и не допустить заражения при встрече с настоящим патогеном.

Как ни странно, лучший способ тренировать иммунную систему — больше смеяться! Удивительно, но исследования показали, что смех положительно влияет на состояние иммунитета. Он ускоряет производство лимфоцитов, а гормон эндорфин, который вырабатывается во время смеха, позволяет легче справиться со стрессом.

Зачем нужна иммунная система

Проще всего иммунную систему можно описать как способность организма защищаться от вторжения различных патогенов: бактерий, вирусов или чужеродных организмов.

Иммунная система делится на врожденную и адаптивную. Как появляется врожденный иммунитет, очевидно, тогда как адаптивный развивается после перенесенной инфекции. Секрет работы адаптивного иммунитета — клетки памяти (Т-лимфоциты), которые «запоминают» инфекцию после того, как человек переносит заболевание. То же самое происходит, когда вы делаете прививки.