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Россия и Беларусь подписали план культурного сотрудничества на три года
13.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь подписали план культурного сотрудничества, подписи под документами поставили министры культуры двух стран Владимир Мединский и Юрий Бондарь, сообщает
План культурного сотрудничества был разработан по итогам сочинской встречи президентов двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в феврале.
«План будет, возможно, дополняться по ходу проработки проектов и утверждения этих проектов двумя сторонами. Мы создадим постоянно действующую рабочую группу для эффективной проработки новых инициатив», – сказала замминистра культуры РФ Алла Манилова на совместном заседании коллегий министерств культуры двух стран.
Она отметила, что сотрудничество представляет собой прорывные инициативы в новом масштабе.
«У нас такого масштаба сотрудничества между двумя странами никогда не было... Это принципиально новая интенсивность этого сотрудничества, и то, что цементирует все наши сотрудничества – это, безусловно, новое развитие и углубление межгоризонтальных связей», – заключила Манилова.
В свою очередь Медицинский подчеркнул, что впервые план заключается на три года.
«Мы впервые заключаем план на три года, и на следующем заседании коллегии в 2021 году у нас будет возможность в полной мере обсудить его реализацию» – сказал он.
План сотрудничества предусматривает проведение мероприятий в самых разных сферах, в том числе музейного и библиотечного дела, театрального и исполнительского искусства и кинематографии. К тому же, значимые культурные мероприятия, проводимые двумя министерствами в текущем году, также будут посвящены 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, которое отмечается в этом году.
Кроме того, в следующем году планируется организовать выставки ведущих федеральных музеев.
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План культурного сотрудничества был разработан по итогам сочинской встречи президентов двух государств.
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