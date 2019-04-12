Вадим Стрельцов завоевал бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Tut.by

Белорус Вадим Стрельцов завоевал бронзу в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Батуми.



Вадим Стрельцов. Фото: iwf.net

По сумме двух упражнений Вадим Стрельцов показал результат 376 кг (170 в рывке + 206 в толчке).

Золото завоевал Дмитрий Чумак из Украины — 391 кг (175+216), серебро у Самвела Гаспаряна из Армении — 377 кг (168+209).

В активе Вадима Стрельцова также малая серебряная медаль в рывке (170 кг).

Всего на счету сборной Беларуси на чемпионате Европы уже 7 наград в двоеборье. Ранее золото завоевали Геннадий Лаптев (до 61 кг), Дарья Наумова (до 76 кг) и Евгений Тихонцов (до 96 кг), бронзовыми призерами стали Юлия Асаенок (до 45 кг) и Вадим Лихорад (до 73 кг), серебро в весовой категории до 81 кг выиграл Петр Асаенок .

13 апреля, в заключительный день чемпионата Европы, выступят еще два белорусских спортсмена — Андрей Арямнов (до 109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).