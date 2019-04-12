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Вадим Стрельцов завоевал бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Tut.by
Белорус Вадим Стрельцов завоевал бронзу в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Батуми.
По сумме двух упражнений Вадим Стрельцов показал результат 376 кг (170 в рывке + 206 в толчке).
Золото завоевал Дмитрий Чумак из Украины — 391 кг (175+216), серебро у Самвела Гаспаряна из Армении — 377 кг (168+209).
В активе Вадима Стрельцова также малая серебряная медаль в рывке (170 кг).
Всего на счету сборной Беларуси на чемпионате Европы уже 7 наград в двоеборье. Ранее золото завоевали
13 апреля, в заключительный день чемпионата Европы, выступят еще два белорусских спортсмена — Андрей Арямнов (до 109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).
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Белорус Вадим Стрельцов завоевал бронзу в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Батуми.
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