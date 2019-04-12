Два школьника в Борисове пытались угнать микроавтобус

Источник материала: Аргументы и факты

Микроавтобус был припаркован возле частного дома. Незадолго до попытки угона 10-летний мальчик с помощью стороннего ключа открыл иномарку и немного посидел в салоне. 10 апреля к машине он вернулся уже вместе с другом.

«Уже вечером того же дня школьник вернулся к автомобилю со своим 14-летним знакомым, который знал, как запустить двигатель. Тем не менее поездка не состоялась – ребята были замечены знакомым хозяина иномарки. Он успел задержать старшего из парней, второму удалось убежать. Однако найти злоумышленника удалось весьма быстро», – сообщили в МВД.