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Два школьника в Борисове пытались угнать микроавтобус

13.04.2019 09:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Два школьника в Борисове пытались угнать микроавтобус
Фото из открытых источников

Микроавтобус был припаркован возле частного дома. Незадолго до попытки угона 10-летний мальчик с помощью стороннего ключа открыл иномарку и немного посидел в салоне. 10 апреля к машине он вернулся уже вместе с другом. 

«Уже вечером того же дня школьник вернулся к автомобилю со своим 14-летним знакомым, который знал, как запустить двигатель. Тем не менее поездка не состоялась – ребята были замечены знакомым хозяина иномарки. Он успел задержать старшего из парней, второму удалось убежать. Однако найти злоумышленника удалось весьма быстро», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего парня. Второй подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому в отношении его родителей составят административный протокол по ст.9.4 КоАП Беларуси (не выполнение обязанностей по воспитанию детей). 

Два школьника в Борисове пытались угнать микроавтобус
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Одного из нарушителей задержал знакомый владельца машины, другого – правоохранители.
 
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