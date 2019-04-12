|
Раздаем бесплатные билеты на Большой стендап со звездами ТНТ, который очень популярен у минчан
Источник материала: Tut.by
13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 2 парных билета. Соответственно, победителей будет 2, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 18 апреля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 19 апреля.
Stand Up Show ТНТ — одно из самых популярных комедийных шоу в России. Благодаря этой программе стендап стал не просто отдельным жанром, но и мощным и самостоятельным движением. В Минске пройдут сразу два стендап-концерта в один день: билеты на первый практически закончились, потому организаторы решили провести дополнительный — он пройдет также 24 мая, только в 21.45. Шутить будут все те же колоритные стендаперы Нурлан Сабуров, Виктор Комаров, Стас Старовойтов и Алексей Щербаков. Мы разыгрываем квитки на концерт, который пройдет в 21.45. Вам — для вдохновения:
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на вечер стендапа в Минске от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)