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В Пуховичском районе Citroen сбил пешехода. Машину нашли сожжённой в лесу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 апреля возле деревни Хозянинки Пуховичского района Citroen сбил женщину.
Как сообщает СК, водитель за рулём иномарки двигался по трассе М-5. Автомобиль приблизился к пешеходному переходу, когда 57-летняя женщина пересекала проезжую часть. Произошёл наезд.
Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Водитель скрылся с места ДТП. Вскоре его автомобиль был обнаружен в лесу сгоревшим. 41-летний владелец Citroen был установлен и задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД нетрезвым лицом, что по неосторожности повлекло причинение тяжких телесных повреждений».
На месте происшествия работает СОГ. Выясняются детали случившегося, с задержанным работают следователи.
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Новости Беларуси. 12 апреля возле деревни Хозянинки Пуховичского района Citroen сбил женщину. Как сообщает СК, водитель за рулём иномарки двигался по трассе М-5....
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