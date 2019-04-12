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В Пуховичском районе Citroen сбил пешехода. Машину нашли сожжённой в лесу

13.04.2019 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 апреля возле деревни Хозянинки Пуховичского района Citroen сбил женщину.  

Как сообщает СК, водитель за рулём иномарки двигался по трассе М-5. Автомобиль приблизился к пешеходному переходу, когда 57-летняя женщина пересекала проезжую часть. Произошёл наезд.  

Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Водитель скрылся с места ДТП. Вскоре его автомобиль был обнаружен в лесу сгоревшим. 41-летний владелец Citroen был установлен и задержан.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД нетрезвым лицом, что по неосторожности повлекло причинение тяжких телесных повреждений».  

На месте происшествия работает СОГ. Выясняются детали случившегося, с задержанным работают следователи.  

На неделе в Слониме поезд протаранил легковой автомобиль Chrysler.  

Водитель легковушки оказался зажат – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 12 апреля возле деревни Хозянинки Пуховичского района Citroen сбил женщину.   Как сообщает СК, водитель за рулём иномарки двигался по трассе М-5....
 
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